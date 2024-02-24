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Світові лідери у річницю повномасштабного вторгнення РФ наголосили на непохитній підтримці України
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Світові лідери у річницю повномасштабного вторгнення РФ наголосили на непохитній підтримці України

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Світові лідери у річницю повномасштабного вторгнення РФ наголосили на підтримці України
Прапори України та ЄС, Київ, 23 червня 2022. Фото: AP/Nariman El-Mofty

2 роки тому, 24 лютого 2022 року, Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення в Україну. У другу річницю повномасштабної війни світові лідери висловлюють Україні свою підтримку.

Суспільне зібрало заяви світових політиків.

"Рік тому я і моя команда приїхали до Києва, щоб без страху заявити про це: наша підтримка України не похитнеться, світові демократії не будуть розділені, і ми не втомимося", — наголосив президент США Джо Байден.

Україна вистоїть, тому що Україна — сильна й мужня, і тому що вона має друзів у Європі й усюди в світі, наголосив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Ми пишаємося тим, що належимо до числа її друзів – сьогодні й у нашому спільному європейському майбутньому", — написав Шольц.
"Два роки війни. Побита і скривавлена, але все ще стоїть на ногах. Україна бореться за себе, за свої ідеали, за нашу Європу. Наша відданість на її боці не похитнеться", — наголосив президент Франції Еммануель Макрон.
"Життя переможе смерть. Світло переможе темряву. Україна переможе", — наголосив глава уряду Великої Британії Ріші Сунак.

У відеозверненні Сунак, а також міністр оборони країни Грант Шепс і глава МЗС Девід Кемерон заявили про непохитну підтримку України.

"Ми відзначаємо два роки від початку повномасштабної жорстокої агресії Росії проти України. ЄС був на боці українського народу з того трагічного ранку, який змінив історію Європи, але не змінить її географію знову силою", — наголосив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.
"2 роки відваги, 2 роки мужності, 2 роки боротьби. Ви захищаєте наші спільні цінності — свободу і демократію. Ви станете членом нашої європейської родини. Сьогодні, в наших серцях, ви вже одні з нас", — написав голова Європейської Ради Шарль Мішель.

У своєму відеозверненні Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив на підтримці України з боку НАТО. За його словами, нова партія допомоги уже в дорозі.

"Президент Путін розпочав цю війну, тому що хотів зачинити двері НАТО і відібрати в України право обирати власний шлях. Однак він досягнув абсолютно протилежного. Україна зараз ближче до НАТО, ніж будь-коли раніше”, — сказав Столтенберг.

Генсек Альянсу запевнив, що Україна вступить до НАТО. За його словами, це не питання "якщо", а питання "коли".

Прем'єр-міністри Італії, Канади та Бельгії, а також президентка Єврокомісії прибули до Києва в суботу, 24 лютого, щоб продемонструвати солідарність з Україною у другу річницю російського вторгнення.

Колишні прем'єри Великої Британії Борис Джонсон та Швеції Карл Більд приїхали до Києва 24 лютого — у другу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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