Президент України Володимир Зеленський у другу річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну звернувся до українців із Гостомеля, звідки росіяни планували "захопити Київ за три дні".

Відповідне відеозвернення оприлюднене у соцмережах президента.

"Будь-яка нормальна людина хоче, аби війна закінчилась. Але ніхто з нас не дозволить, аби закінчилась країна наша. Саме тому до слів про завершення війни ми завжди додаємо: на наших умовах. Саме тому біля слова мир завжди звучить: справедливий. Саме тому в майбутній історії біля слова Україна завжди стоятиме слово Незалежна", — наголосив президент.

Зеленський відзначив, що у другу річницю повномасштабного вторгнення він приїхав до Гостомеля з партнерами України. Він нагадав, що саме звідси мало розпочатися те саме "взяти Київ і Україну за три дні".

"Можна сказати одним реченням: два роки тому ми вогнем зустрічали тут ворожий десант; два роки потому ми зустрічаємо тут наших друзів, наших партнерів. Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні, голова G7. Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Урсула фон дер Ляєн, Президентка Єврокомісії. Александр Де Кроо, Прем’єр Бельгії, що головує у Європейській раді. І це символічно і красномовно описує шлях, який ми пройшли за ці два роки, і різницю між 24 лютого тоді й зараз", — сказав президент.

Зеленський додав, що пишається народом, який вистояв у перші три дні. І не впав на четвертий. І виборов п’ятий день. А далі – місяць. А далі – шість місяців. І ось тепер – два роки.

“Битви за свободу. Битви за життя, яку героїчно ведуть неймовірні люди, до яких я завжди промовляю у зверненнях: “Великий народе великої країни”. Неймовірно пишаюся я кожним і кожною. Я захоплююся кожним і кожною. Вірю в кожного й в кожну”, — наголосив президент.

Прем'єр-міністри Італії, Канади та Бельгії, а також президентка Єврокомісії прибули до Києвав суботу, 24 лютого, щоб продемонструвати солідарність з Україною у другу річницю російського вторгнення.

Колишні прем'єри Великої Британії Борис Джонсон та Швеції Карл Більд приїхали до Києва 24 лютого — у другу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну.