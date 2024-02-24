До Києва прибули експрем'єри Британії і Швеції Джонсон і Більдт

Колишні прем'єри Великої Британії Борис Джонсон та Швеції Карл Більд приїхали до Києва 24 лютого — у другу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Про це політики повідомили у соцмережах.
"У цю похмуру другу річницю путінського вторгнення я маю честь бути тут, в Україні. Зважаючи на їхню незламну мужність, я не сумніваюся, що українці переможуть і виженуть путінські війська — за умови, що ми надамо їм військову, політичну та економічну допомогу, якої вони потребують", — написав Джонсон.
"Рано вранці прибуття до Києва. У цей день два роки тому Путін розпочав тотальну війну за завоювання країни, але Україна досі стоїть і мужньо захищається", — написав Більдт.
Раніше стало відомо, що прем'єр-міністри Італії, Канади та Бельгії, а також президентка Єврокомісії прибули до Києва в суботу, 24 лютого, щоб продемонструвати солідарність з Україною у другу річницю російського вторгнення.