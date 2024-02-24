Російські військові увечері 23 лютого 2024 року скинули вибухівку на 38-річного чоловіка у Бериславі Херсонської області, який на той час перебував біля магазину.

Про це в Telegram повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Зранку 24 лютого поранений внаслідок обстрілу звернувся до лікарні. У чоловіка діагностували поранення голови та контузію. Медики оцінюють стан травмованого як середньої тяжкості, йдеться в повідомленні.

Що відомо про обстріли Херсонщини 23 лютого 2023 року

Війська РФ обстріляли Інгулець на Херсонщині. Під обстріл потрапила жінка. У неї діагностували вибухову травму та поранення ноги. Зараз вона перебуває в лікарні.

У Бериславі військові РФ скинули з дрона вибухівку. Травмованого 68-річного чоловіка у тяжкому стані доправили до лікарні. Також армія РФ з артилерії атакувала Станіслав — поранена жінка, їй надали допомогу на місці.

Внаслідок обстрілу російськими військами Новотягинки Херсонської області поранена жінка. З вибуховою та черепно-мозковою травмами, контузією, поранення голови та спини, її ушпиталили.

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