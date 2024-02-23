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Армія РФ обстріляла Новотягинку Херсонської області, поранена жінка
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Армія РФ обстріляла Новотягинку Херсонської області, поранена жінка

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Херсон, обстріли, будинок
Пошкоджений російськими снарядами будинок в Херсоні, 21 лютого 2024 рік. Фото: Суспільне Херсон

23 лютого 2024 року російські військові обстріляли Новотягинку Херсонської області. Поранена літня жінка.

Про це в Telegram повідомляє обласна військова адміністрація.

За даними ОВА, під час атаки РФ 77-річна жінка перебувала у власній оселі. З вибуховою та черепно-мозковою травмами, контузією, поранення голови та спини, її ушпиталили.

Що відомо про обстріли Херсонщини 22 лютого 2024 року

Російські війська вранці обстріляли Львове Бериславського району Херсонської області, загинув 59-річний чоловік. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо порушення військовими РФ законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством

Військові РФ з безпілотника атакували Берислав на Херсонщині. Скинули вибухівку з дрона на 49-річного жителя. Його доправили до лікарні.

Ввечері російська армія обстріляла Новотягинку Херсонської області. Постраждав 72-річний чоловік, його шпиталізували.

Упродовж минулої доби російська армія 287 разів атакувала територію Херсонської області.

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