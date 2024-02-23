Війська РФ обстріляли Інгулець на Херсонщині. Поранену жінку ушпиталили

Війська РФ обстріляли Інгулець Херсонської області, поранена місцева жителька.

Про це повідомили в Telegram обласної військової адміністрації.

За даними ОВА, у пораненої 47-річної жінки діагностували вибухову травму та поранення ноги. Зараз вона перебуває в лікарні.

Раніше в обласній прокуратурі повідомили, що російські військові з артилерії та дронів атакували два населені пункти Херсонської області — Берислав та Станіслав. Є поранені.

Також відомо, що російські військові обстріляли Новотягинку Херсонської області. Поранена літня жінка.

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