Вдень 23 лютого 2024 року російські військові з артилерії та дронів атакували два населені пункти Херсонської області — Берислав та Станіслав. Є поранені.

Про це йдеться в Telegram Херсонської обласної прокуратури.

Як повідомили у відомстві, військові РФ близько 10:40 скинули вибухівку з дрона на місцевого жителя Берислава. Пораненого у тяжкому стані з травматичною ампутацією нижньої кінцівки, доправили до лікарні.

Також армія РФ з артилерії атакувала Станіслав — поранена жінка, їй надали допомогу на місці.

За усіма фактами відкрили кримінальні провадження про порушення окупаційними військами законів та звичаїв війни.

Раніше в ОВА повідомили, що російські військові обстріляли Новотягинку Херсонської області. Поранена літня жінка.

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