Благодійники організації "Water Missionу" передали Краматорську пересувні станції очищення та розподілу води.

Про це повідомили у Краматорській міській раді.

В МВА розповіли, що містяни можуть набрати якісну питну воду на локаціях:

Старе Місто — вул. Ринкова, 3;

Центр — вул. Ювілейна (вхід на фільтрувальну станцію).

Станції працюють з 08:00 до 18:00 щодня, для наповнення необхідно мати з собою власні ємності.

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