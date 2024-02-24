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У Краматорську встановили портативні станції для очищення води: де набрати питну воду
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У Краматорську встановили портативні станції для очищення води: де набрати питну воду

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У Краматорську встановили портативні станції для очищення води: де набрати питну воду
Портативні станції для очищення води у Краматорську. Фото: Краматорська міська рада

Благодійники організації "Water Missionу" передали Краматорську пересувні станції очищення та розподілу води.

Про це повідомили у Краматорській міській раді.

В МВА розповіли, що містяни можуть набрати якісну питну воду на локаціях:

  • Старе Місто — вул. Ринкова, 3;
  • Центр — вул. Ювілейна (вхід на фільтрувальну станцію).

Станції працюють з 08:00 до 18:00 щодня, для наповнення необхідно мати з собою власні ємності.

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