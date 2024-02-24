Благодійники організації "Water Missionу" передали Краматорську пересувні станції очищення та розподілу води.
Про це повідомили у Краматорській міській раді.
В МВА розповіли, що містяни можуть набрати якісну питну воду на локаціях:
- Старе Місто — вул. Ринкова, 3;
- Центр — вул. Ювілейна (вхід на фільтрувальну станцію).
Станції працюють з 08:00 до 18:00 щодня, для наповнення необхідно мати з собою власні ємності.
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