"Все виглядало, як сюр якийсь". Міський голова Каховки про події у місті 24 лютого 2022 року

Місто Каховка розташоване на лівобережжі Херсонщини й досі перебуває в окупації. Якими були перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну для його жителів і жителів усієї Каховської територіальної громади Суспільному розповів Каховський міський голова, начальник Каховської міської військової адміністрації Віталій Немерець.

Фото: колаж/Суспільне Херсон

Каховський міський голова Віталій Немерець згадує, що як і всі був шокований, коли вранці 24 лютого 2022 року почув вибухи й побачив заграву. Каже почав дзвонити правоохоронцям, щоб дізнатись, що відбувається. Ті, йому повідомили, що евакуйовуються. "Це поліція, а Служба безпеки не відповідала кілька годин узагалі, а потім теж сказали, що вони евакуювалися. Тому органи місцевого самоврядування залишились на місці, наодинці з тією ситуацією, що була", — розповів міський голова.