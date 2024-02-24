Два роки тому 24 лютого жителі Херсонщини прокинулись від вибухів. Російська армія прицільно била ракетами по військових частинах та аеродромах. Нескінченні колони військової російської техніки потяглись з тимчасово окупованого Криму через КПВВ.
А далі — бої за Антонівський міст і загиблі у Бузковому сквері тероборонівці. Шок, страх, розгубленість, черги й невизначеність — у перші дні повномасштабного вторгнення. І окупація. Вона розпочалась для Херсонщини 24 лютого і для правобережної частини області тривала вісім місяців. Для лівого берега вона триває і донині.
Суспільне слідкує за всіма подіями, що відбуваються в регіоні. Інформація оновлюється. Тут читайте новини за 23 лютого відеосюжети та дайджести новин — на YouTube Суспільне Херсон.
Херсонська область — повітряна тривога!
"Ми чекали команд, а їх не надходило". Експоліцейський з Херсона про перші дні повномасштабного вторгнення
Колишній патрульний поліцейський з Херсона Антон Ломакін з початком повномасштабного вторгнення вирішив залишились у Херсоні, допомагав Силам оборони, пройшов через полон, опинився в окупації і з лівобережжя переплив човном до звільненого Херсона. Напередодні другої річниці вторгнення Росії в Україну ми поговорили з ним про те що допомогло вистояти в перші дні, і що давало силу діяти далі.
Внаслідок обстрілу Білозерки, поранені п'ятеро людей
Пізніше очільник ОВА Прокудін повідомив, що внаслідок російської атаки по Білозерці поранені п'ятеро людей. Це жінка 36 років та чоловіки 36, 39, 45 та 50 років. Усіх травмованих з вибуховими травмами та уламковими пораненнями доправили до лікарні.
Армія РФ обстріляла Білозерку на Херсонщині. Є загибла та поранені
Армія РФ обстріляла Білозерку на Херсонщині, повідомив в Telegram керівник ОВА Олександр Прокудін.
За його даними, загинула 35-річна жінка, її чоловік отримав поранення, його везуть у лікарню.
"Також відомо про травмовану 30-річну жінку, вона під час атаки РФ перебувала вдома з однорічною дитиною, малюк не постраждав",— написав Прокудін.
Херсонська спортсменка отримала бронзову нагороду на Чемпіонаті світу з легкої атлетики серед паралімпійців
Херсонська спортсменка Світлана Півень отримала бронзову нагороду на Чемпіонаті світу з легкої атлетики серед паралімпійців зі штовхання ядра, повідомляє обласна військова адміністрація в Telegram.
Чемпіонат проходив у Реймі (Франція). У ньому взяли участь 9 країн світу. Україну представили 15 паралімпійців.
Херсонська область — відбій повітряної тривоги!
"Все виглядало, як сюр якийсь". Міський голова Каховки про події у місті 24 лютого 2022 року
Місто Каховка розташоване на лівобережжі Херсонщини й досі перебуває в окупації. Якими були перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну для його жителів і жителів усієї Каховської територіальної громади Суспільному розповів Каховський міський голова, начальник Каховської міської військової адміністрації Віталій Немерець.
Каховський міський голова Віталій Немерець згадує, що як і всі був шокований, коли вранці 24 лютого 2022 року почув вибухи й побачив заграву. Каже почав дзвонити правоохоронцям, щоб дізнатись, що відбувається. Ті, йому повідомили, що евакуйовуються. "Це поліція, а Служба безпеки не відповідала кілька годин узагалі, а потім теж сказали, що вони евакуювалися. Тому органи місцевого самоврядування залишились на місці, наодинці з тією ситуацією, що була", — розповів міський голова.
Херсонська область — повітряна тривога!
Херсонська область — відбій повітряної тривоги!
У Херсоні та області — повітряна тривога!
У Херсоні нацгвардійці вшанували пам'ять загиблого у перший день війни побратима
У Херсоні нацгвардійці вшанували пам'ять побратима, лейтенанта Олексія Хвостика, який загинув 24 лютого 2022 року у боях за Антонівський міст, повідомили у в/ч 3056 Нацгвардії України.
Сили оборони на лівобережжі Херсонщини ліквідували 71 військовослужбовця РФ
Українські військові на лівобережжі Херсонщини за добу ліквідували 71 військовослужбовця РФ, а також знищили два міномети, чотири гармати, комплекс відеоспостереження “Муром-М”, чотири одиниці автомобільної техніки, два розвідувальні БпЛА “ZALA” та “Supercam” та човен армії РФ, повідомили в Силах оборони півдня.
Внаслідок обстрілу Берислава поранений місцевий житель
До лікарні звернувся 38-річний житель Берислава, який отримав поранення внаслідок російського обстрілу. Військові РФ увечері 23 лютого скинули на вибухівку з дрона, коли той перебував біля магазину. У травмованого поранення голови та контузія. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості, повідомила ОВА.
Внаслідок обстрілу Херсона без електропостачання зашишились 9,5 тисячі споживачів
Уночі обстрілу зазнав Херсон, внаслідок чого відключилась повітряна лінія електропередач 150 кВ. Знеструмлена підстанція, без світла залишилися близько 9,5 тисячі споживачів, повідомили в Міненерго.
ППО на Херсонщині знищили російський безпілотник
На Херсонщині підрозділи ППО 23 лютого знищили розвідувальний дрон армії РФ "Supercam", повідомили в повітряному командуванні "Південь".
Російська армія 20 разів обстріляла Херсонщину
Російська армія минулої доби 20 разів обстріляла Херсонщину. Била по Новотягинці, Тягинці, Придніпровському, Кізомису, Зміївці, Інгульцю, Велетенському, Станіславу, Осокорівці та Антонівці. Херсон військові РФ атакували сім разів. Поранені чотири людини, повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.