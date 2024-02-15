Місто Каховка розташоване на лівобережжі Херсонщини й досі перебуває в окупації. Якими були перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну для його жителів і жителів усієї Каховської територіальної громади Суспільному розповів Каховський міський голова, начальник Каховської міської військової адміністрації Віталій Немерець.

Каховський міський голова Віталій Немерець згадує, що як і всі був шокований, коли вранці 24 лютого 2022 року почув вибухи й побачив заграву. Каже почав дзвонити правоохоронцям, щоб дізнатись, що відбувається. Ті, йому повідомили, що евакуйовуються.

"Це поліція, а Служба безпеки не відповідала кілька годин узагалі, а потім теж сказали, що вони евакуювалися. Тому органи місцевого самоврядування залишились на місці, наодинці з тією ситуацією, що була", — розповів міський голова.

Херсонщина, Каховка, російські військові біля адмінбудівлі, лютий 2022 року. Фото: Олександр Гунько/Facebook

Віталій обдзвонив своїх підлеглих і забрав їх у міськвиконкомі, треба було проаналізувати ситуацію і вирішити, як діяти. Каже, що за кілька днів до цього спілкувався зі співробітниками силових відомств, і жодного разу ніхто не натякнув навіть, що можливе таке вторгнення. Також, за його словами, міська влада неодноразово зустрічалась із військовими та представниками військкоматів, обговорювали кроки для організації оборони, але розмов про повномасштабне вторгнення ніколи не виникало.

"В перші години ми хотіли дійсно з'ясувати, що відбувається — наскільки це все правдиве, тому що воно все виглядало, як сюр якийсь. Наче все це десь відбувається не з нами. Але, на жаль, це відбувалося з нами. За декілька годин ми дізналися, що російська військова техніка проїхала по окружній дорозі нашого міста і в'їхала до міст Таврійськ і Нова Каховка. Чому так відбулося — моє суб'єктивне бачення, тому що в нас не було в місті якихось стратегічних об'єктів військових чи які представляли для окупантів якусь загрозу чи якийсь інтерес. Вони в першу чергу були націлені на дамбу, на Каховську ГЕС, саме туди вони доїхали, наскільки я розумію, і там першим свій триколор повісили", — розповів Немерець.

Херсонщина, Каховка, військові РФ фотографуються на вулиці міста, 3 квітня 2023 р. Фото: Каховська МВА/Telegram

Сказати, що у місті була паніка, він не може. Каже, були такі, хто виїхав відразу, але більшість залишилась. За його словами, події перших днів згуртували громаду і всі допомагали один одному.

"Це стосується в першу чергу харчів, медикаментів, тому що ми були відрізані за кілька діб від правобережжя Херсонщини, від можливості привезти якісь харчі, медикаменти. А те, що в нас залишалося, воно мало властивість закінчуватися. Через кілька днів ми вже не могли випікати хліб, бо дріжджі закінчувались, а згодом і борошно. Аналогічна ситуація була і у сусідів", — згадує Віталій.

На той час у громаді залишалось вісім підприємців, які займались випічкою хліба. Міський голова говорить, що вдалось організувати доставку борошна з інших районів лівобережної Херсонщини й таким чином виправити ситуацію

"Ми робили хліб і роздавати людям. Крім хліба також ми займалися всіма гуманітарними питаннями, які можливі були на той час, щоб підтримувати каховчан і мешканців Каховської громади. Допомагали підприємці. Ті, хто займався харчовою промисловістю, сільським господарством надавали продукти і ми безплатно роздавали їх людям. Така ж ситуація була із ліками та медикаментами. Тут також допомагали колеги з інших громад, ми ділились усім", — згадує Немерець.

Херсонщина, Каховка, перші дні вторгнення РФ, мітинг проти окупації, 2022 рік. Фото: Лілія Мартинова/Facebook

Російські військові, за його словами, базувались у Новій Каховці, до Каховки вони приїхали лише через кілька днів показати, що вони тут є і все контролюють. Довелось спілкуватися з ними і Віталію, пропонували співпрацю.

"І я і всі мої співробітники категорично відмовилися. І надалі, коли нас уже вигнали з міськвиконкому і вони призначили свого гауляйтера, одиниці — усього чотири співробітники органів місцевого самоврядування Каховки пішли на співпрацю. Це були рядові співробітники. З керівного складу, з середньої ланки, керівників комунальних закладів ніхто не схотів співпрацювати і всі виїхали на підконтрольну територію України", — розповів міський голова.

Херсонщина, Каховка, пошкоджена фабрика внаслідок скиду КАБу, 18 жовтня 2023 рік. Фото: Каховська МВА/Telegram

До того часу, каже, поки перебували у місті, намагались працювати відкрито. Щодня разом із заступниками й секретарем міської ради організовували в соцмережах онлайн-трансляції.

"Ми розповідали людям, що відбувається, де ми можемо надати допомогу медичну, де ми роздаємо харчі, де можна на завтра придбати хліб. Люди нам надавали свою інформацію — які є проблеми, які моменти, на які треба реагувати", — говорить Немерець.

Херсонщина, Каховка. Пошкоджений внаслідок російських обстрілів будинок, 16 січня 2023 року. Фото: Каховська міська територіальна громада/Facebook

За його словами, масово з Каховської громади люди почали виїжджати після 1 квітня 2022 року, коли окупаційні війська призначили свого гауляйтера і заявили, що все тепер буде тепер за російським законодавством.

"Ми між собою кажемо — в День дурня це відбулося. В День гумору, 1 квітня це відбулося. До десятка військової техніки приїхали до приміщення міської ради і понад 60 військових у формі, в амуніції, зі зброєю зайшли до міської ради. З ними зайшли колаборанти, яких потім представили як нових очільників міста, комунальних закладів, керівника поліції. Зібрали всіх наших співробітників, позабирали мобільні телефони й з кожним вели співбесіду — схиляли до співпраці. Але я ж кажу, що всім вдячний — своїй команді, своїм співробітникам за те, що стійко перенесли цей важкий день і цю ситуацію", — говорить Віталій.

Зараз на підконтрольній Україні території він разом з колегами готуються до деокупації лівобережної Херсонщини і зокрема Каховської територіальної громади. Напрацьовують все необідне, для того, щоб відразу організувати роботу із допомоги місцевим жителям.

"Ми готуємося до цього, переймаємо досвід уже деокупованих громад, спілкуємося з колегами, партнерами, спілкуємося з потенційними донорами, з представниками організацій і фондів, які будуть надавати допомогу Каховській громаді", — розповів керівник МВА.

Російські військові патрулюють дамбу Каховської ГЕС, Херсонщина, лютий 2022 року. Фото: AP

Паралельно з військовою адміністрацією, яку Віталій Немерець зараз очолює, працюють і усі відокремлені підрозділи міськвиконкому, міської ради: дистанційно надають соціальні послуги, навчають дітей.

"Ми підрахували, що в нас до повномасштабного вторгнення на території громади, а це місто Каховка і п'ять сіл, проживали до 44 тисяч населення, а зараз залишилися десь 15 тисяч мешканців — тих, хто перебуває зараз на тимчасово окупованій території. Всі інші виїхали як за кордон, так і на територію, підконтрольну Україні", — розповів Немерець.

Херсонщина, пошкоджена після підриву РФ Каховська ГЕС. Фото: Каховська міська військова адмінстрація/Telegram

Каже, що зв'язок намагаються підтримувати з усіма та допомагати по можливості.

"Ми спілкуємось, у нас є свій телеграм-канал, своя офіційна сторінка. Коли є необхідність чимось людям допомогти, ми надаємо цю інформацію. По-перше, ми збираємо інформацію від людей, яка кому потрібна допомога, а потім уже коли є можливість допомогти, ми даємо зворотний зв'язок і кажемо, що там-то ми зустрічаємося тоді-то, готові допомагати тим-то", — розповів Немерець.

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