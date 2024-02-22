730 день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Російська армія продовжує обстрілювати Херсон та Херсонську область з різних видів озброєння. Водночас Сили оборони створили плацдарм на лівому березі Дніпра і продовжують контрбатарейну боротьбу, знищують командні пункти, склади, зброю та техніку військ РФ.
Суспільне слідкує за всіма подіями, що відбуваються в регіоні. Інформація оновлюється. Тут читайте новини за 22 лютого відеосюжети та дайджести новин — на YouTube Суспільне Херсон.
Головне на цей час
- Російська армія обстріляла Львове на Херсонщині. Загинув чоловік, який перебував на подвірʼї будинку.
- Армія РФ з безпілотника атакувала Берислав. Місцевий житель отримав вибухову травму та уламкові поранення ніг.
- Російська армія обстріляла Новотягинку Херсонської області. Постраждав 72-річний чоловік. Його доправили до лікарні.
- На лівобережжі Херсонщини Сили оборони знищили шість гармат, РСЗВ "Град", два міномети, два БпЛА та ліквідували 133 російських військових.
- Депутату Генічеської міськради, який до війни працював директором Азово-Сиваського національного природного парку, оголосили підозру у колабораціонізмі та службовій недбалості.
- З небезпечних районів Херсонської області волонтери "UAnimals" евакуювали 35 тварин.
Херсонська область — повітряна тривога!
Херсонська область — відбій повітряної тривоги!
Війська РФ обстрілюють Херсон з різного виду озброєння
Війська РФ обстрілюють Херсон з різного виду озброєння, повідомив керівник МВА Роман Мрочко.
Херсонська область — повітряна тривога!
"Хоч щось врятували". Серед ще двох ідентифікованих робіт з Херсонського художнього музею, робота Ленінописця
Працівники Херсонського художнього музею упізнали на відео пропагандистського телеканалу ще дві роботи, які російські військові викрали перед втечею на лівий берег. Про це повідомили на сторінці закладу у Facebook.
Армія РФ обстрілює Херсон
Армія РФ обстрілює Херсон, повідомив в Telegram керівник МВА Роман Мрочко.
Пошкоджені будинки, згорілі автівки. Очевидці розповіли про чергові нічні російські обстріли Херсона
У ніч проти 23 лютого 2024 року російські військові обстріляли один з районів Херсона. Під вогнем були житлові будинки, складське приміщення, гаражі. Били й по передмістю та населених пунктах Бериславського району: є пошкодження стільникової вежі, влучили по архівній установі та припортовій інфраструктурі у Херсоні.
Український військовий з Кринок: "Ворогу не вдалося закріпитися на плацдармі"
Російським військовим не вдалося закріпитися на плацдармі у Кринках на лівому березі Дніпра Херсонської області. Про це Суспільному розповів український військовий з позивним “Гектор”, який зараз бере участь у бойових діях в Кринках.
"Наступного дня, після виходу ЗСУ з Авдіївки, росіяни дійсно активізувалися. Вони більше десятка разів штурмували плацдарм і намагалися прорвати українську оборону. Нам вдалося відбити всі штурми. Було багато поранених і загиблих з російського боку, ми захопили полонених та їхнє озброєння. На жаль, не обійшлося без втрат і з нашого боку. Однак після цього невдалого наступу, штурмові дії росіян стали не такими чисельними".
Війська РФ обстріляли Інгулець на Херсонщині. Поранену жінку ушпиталили
Війська РФ обстріляли Інгулець на Херсонщині, повідомили в Telegram ОВА. Під обстріл потрапила жінка. У неї діагностували вибухову травму та поранення ноги. Зараз вона перебуває в лікарні.
"І буде весна": у Херсоні погасили марку до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ
Укрпошта ввела в обіг новий поштовий блок "І буде весна". Він присвячений другій річниці повномасштабного вторгнення та 10 річниці війни в Україні. 23 лютого 2024 року погасили марки у Херсоні.
З ТОТ Херсонщини вдалось повернути родину військового, який нещодавно звільнився з полону
З ТОТ Херсонщини вдалось повернути родину військового, який нещодавно звільнився з полону РФ, повідомили в Telegram Мінреінтеграції.
"Завдяки співпраці Мінреінтеграції, "Української мережі за права дитини", а також волонтерської організації "Допомагаємо виїхати" зараз вони перебувають на підконтрольній України території", — йдеться у повідомленні.
Військові РФ з артилерії та дронів атакували два населені пункти Херсонщини: є поранені
На Херсонщині у Бериславі близько військові РФ скинули з дрона вибухівку. Травмованого 68-річного чоловіка у тяжкому стані доправили до лікарні, повідомили в Telegram обласній прокуратурі.
Також армія РФ з артилерії атакувала Станіслав — поранена жінка, їй надали допомогу на місці.
У Херсоні знову чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Армія РФ обстріляла Новотягинку Херсонської області, поранена жінка
Внаслідок обстрілу російськими військами Новотягинки Херсонської області поранена жінка. З вибуховою та черепно-мозковою травмами, контузією, поранення голови та спини, її ушпиталили, повідомляє обласна військова адміністрація в Telegram.
Херсонська область — відбій повітряної тривоги!
Доцентку кафедри одного з вишів Херсона підозрюють у колабораціонізмі
Доцентку кафедри одного з вишів Херсона підозрюють у колабораціонізмі, повідомляє пресслужба обласної прокуратури в Telegram.
Під час окупації РФ вона погодилась стати "деканом факультету економіки, управління та бізнесу" у навчальному закладі на матеріально-технічній базі захопленого ХНТУ та впроваджувала в освітній процес стандарти РФ, йдеться у повідомленні.
У Херсоні чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.
На лівобережжі Херсонщини Сили оборони знищили два ЗРК, РСЗВ, пункт управління БпЛА, чотири польових склади боєприпасів РФ
У Силах оборони повідомили, що за добу на лівобережжі Херсонщини також знищили два зенітно-ракетних комплекси "Тор-М2" і "Стріла-10", РСЗВ "Град", три комплекси радіоелектронної боротьби, два комплекти антенних систем, радіостанцію, човен, чотири одиниці автомобільної техніки, командно-спостережний та спостережний пункти, пункт управління БпЛА, чотири польових склади боєприпасів та вісім інженерно-фортифікаційних споруд армії РФ.
На Херсонщині 24 лютого синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів
Синоптики прогнозують на Херсонщині 24 лютого мінливу хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-східний 7-12 м/с. По Херсону та області вночі очікується до 6° тепла, вдень — до 13° градусів вище нуля, повідомив обласний гідрометцентр.
Колишнього співробітника ДСНС Херсонщини підозрюють у державній зраді
Колишнього співробітника ДСНС Херсонщини, який став "начальником" в управлінні окупаційної рятувальної служби області, підозрюють у державній зраді.
Він керував підрозділом за російськими нормативами, використовував матеріально-технічну базу захопленої служби. Йому загрожує довічне позбавлення волі, повідомила у Telegram Херсонська обласна прокуратура.
У Херсоні погасили новий поштовий блок марок
Сьогодні у Херсоні погасили поштовий блок марок "І буде весна". Він присвячений десятиріччю війни та двом рокам повномасштабного вторгнення, тираж — 250 тис. екземплярів.
На блоці зображені весілля в Харкові на руїнах будівлі, захоплення військової бази аеропорту “Бельбек" у Криму в 2014 році, руки бійця з Бахмуту та світлина з Азовсталі, повідомив Суспільному директор Херсонського регіону АТ "Укрпошта" Єгор Косоруков.
Херсонку, яка очолила окупаційний ліцей, засудили на 10 років позбавлення волі
Херсонку, яка очолила окупаційний ліцей, засудили на 10 років позбавлення волі. Її визнали винною у колабораціонізмі та пособництві РФ. До набрання вироком законної сили жінка перебуватиме під вартою, повідомила у Telegram Херсонська обласна прокуратура.
Херсонська область - відбій повітряної тривоги!
У Херсоні чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.
У Херсоні внаслідок нічних обстрілів РФ пошкоджені електромережі
Після нічних ударів РФ у Херсоні пошкоджені електромережі. Загалом в місті без світла наразі перебувають понад 3,4 тисячі точок обліку. В області без електропостачання — 45 населених пунктів, повідомило у Telegram Міненерго.
Українські бійці нищать на Херсонщині російську техніку та військовослужбовців РФ
Сили оборони півдня показали, як оператори БпЛА 11 бригади ім. Михайла Грушевського Південного оперативно-територіального об'єднання Нацгвардії України нищать військову російську техніку та ліквідують військових РФ.
У Херсоні відновили рух тролейбусного маршруту № 12
У Херсоні відновили рух тролейбусного маршруту № 12. Містом курсують вісім одиниць електротранспорту — керівник МВА Роман Мрочко.
Херсонська область - повітряна тривога!
Херсонського адвоката судитимуть за пособництво державі-агресору
Херсонського адвоката судитимуть за пособництво державі-агресору. Він обійняв посаду так званого "виконуючого обов’язки начальника" в окупаційному Бюро технічної інвентаризації.
Підозрюваний надав представникам інших псевдоустанов документи щодо нерухомого майна підприємств Херсона, сприяв їх перереєстрації в фіскальних органах РФ. Наразі він перебуває під вартою. Чоловіку загрожує до 12 років ув'язнення, повідомила у Telegram Херсонська обласна прокуратура.
Наслідки нічних обстрілів Таврійського мікрорайону Херсона
Керівник ОВА Олександр Прокудін показав наслідки нічних російських ударів по Таврійському мікрорайону Херсона. Військові РФ атакували житлові будинки, гаражі, автомобілі, складські приміщення. Загиблих та поранених немає.
На Херсонщині попрощаються із загиблим бійцем Русланом Єгоровим
Сьогодні на Херсонщині попрощаються із 52-річним солдатом Русланом Єгоровим. Він поліг у бою поблизу села Первомайське на Донеччині, повідомила у Telegram Херсонська ОВА.
Внаслідок нічних атак РФ у Херсоні виникли чотири пожежі
Армія РФ вночі завдала чергових ударів по Херсону — виникли чотири пожежі. Горіли житловий будинок, господарчі споруди та складське приміщення. Загоряння ліквідували рятувальники, повідомила у Facebook ДСНС області.
Внаслідок нічних обстрілів у Херсоні тимчасово припинили рух тролейбусного маршруту № 12
Внаслідок нічних російських обстрілів у Херсоні тимчасово припинили рух тролейбусного маршруту № 12. Фахівці КП "Херсонелектротранс" наразі працюють над відновленням контактної мережі, повідомив керівник МВА Роман Мрочко.
Армія РФ за добу 287 разів атакувала Херсонщину
За добу російські військові 287 разів атакували Херсонщину. Поцілили у стільникову вежу у Бериславському районі, архівну установу та припортову інфраструктуру у Херсоні. Одна людина загинула, двоє отримали поранення — керівник ОВА Олександр Прокудін.
На лівобережжі Херсонщини Сили оборони знищили 11 гармат та 54 російських військових
Упродовж доби на лівобережжі Херсонщини Сили оборони знищили 11 артилерійських крупнокаліберних гармат, шість мінометних розрахунків та три станції радіоелектронної боротьби армії РФ. Також ліквідували 54 російських військових, повідомила в марафоні "Суспільне. Спротив" керівниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.