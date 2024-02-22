Український військовий з Кринок: "Ворогу не вдалося закріпитися на плацдармі"

Російським військовим не вдалося закріпитися на плацдармі у Кринках на лівому березі Дніпра Херсонської області. Про це Суспільному розповів український військовий з позивним “Гектор”, який зараз бере участь у бойових діях в Кринках.

"Наступного дня, після виходу ЗСУ з Авдіївки, росіяни дійсно активізувалися. Вони більше десятка разів штурмували плацдарм і намагалися прорвати українську оборону. Нам вдалося відбити всі штурми. Було багато поранених і загиблих з російського боку, ми захопили полонених та їхнє озброєння. На жаль, не обійшлося без втрат і з нашого боку. Однак після цього невдалого наступу, штурмові дії росіян стали не такими чисельними".