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Україна та Данія домовилися спільно провести оборонний та інвестиційний Форуми — Зеленський
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Україна та Данія домовилися спільно провести оборонний та інвестиційний Форуми — Зеленський

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Україна та Данія домовилися спільно провести оборонний та інвестиційний Форуми — Зеленський
Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky, File

Президент Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен 23 лютого обговорив питання спільного оборонного виробництва.

Про це глава держави повідомив у відеозверненні.

За словами Зеленського, сторони домовилися про проведення двостороннього Форуму оборонних індустрій, а також інвестиційного Форуму.

"Тобто відносини справді на висоті. Говорили сьогодні, до речі, й про конкретні терміни, коли в українському небі з'являться F-16, з якими Данія дуже допомогла", — зазначив президент.

Раніше Україна та Данія підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між державами.

У 2024 році військова допомога від Данії становитиме щонайменше 1,8 мільярда євро. Водночас данський Фонд на підтримку України виділив 8,5 мільярда євро протягом 2023-2028 років.

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