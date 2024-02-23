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ЄС розблокує виділення 137 млрд євро для Польщі — президентка Єврокомісії
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ЄС розблокує виділення 137 млрд євро для Польщі — президентка Єврокомісії

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Польща
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час пресконференції у Варшаві, Польща, 23 лютого 2024 року. Скриншот з відео

Наступного тижня будуть ухвалені рішення про виділення Польщі 137 мільярдів євро. Це кошти, які були "заморожені" Євросоюзом через політику попереднього польського уряду.

Про це на пресконференції у Варшаві, 23 лютого, заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"У мене є хороші новини. Наступного тижня будуть два рішення щодо європейських фондів, які наразі заблоковано для Польщі. Ці рішення вивільнять для країни до 137 мільярдів євро", – сказала фон дер Ляєн.

За словами очільниці Єврокомісії, близько 1,4 мільярда євро підуть польським фермерам, які протестують проти безмитного імпорту української агропродукції до Європи та блокують українсько-польський кордон.

Європейський Союз блокував виділення цих грошей для Польщі через занепокоєння щодо реформ Верховного та Конституційного судів країни під час правління попереднього уряду країни.

Парламентські вибори у Польщі

15 жовтня 2023 року У Польщі відбулися парламентські вибори, явка на які склала 74,38%. 17 жовтня польська виборча комісія остаточно підрахувала голоси.

13 листопада президент Польщі Анджей Дуда призначив прем'єром Моравецького, який обіймав відповідну посаду з 2017 року. З того моменту Моравецький протягом 14 днів мав представити Сейму програму дій уряду, а також пропозицію про вотум довіри.

Вже 22 листопада польські опозиційні партії відхилили пропозиції Моравецького допомогти сформувати коаліційний уряд.

Президент Польщі Дуда 27 листопада прийняв присягу в Моравецького та схвалив новий польський уряд, сформований провладною меншістю.

11 грудня Сейм Польщі провалив голосування за вотум довіри кабінету міністрів прем'єра Матеуша Моравецького.

Увечері 12 грудня Сейм Польщі проголосував за підтримку нового уряду прем'єр-міністра Дональда Туска. Наступного дня Туск склав присягу очільника уряду країни.

21 лютого президент України Володимир Зеленський звернувся до партнерів України у Європі та передусім у Польщі щодо ситуації на українсько-польському кордоні. За його словами, він доручив українському уряду найближчим часом, до 24 лютого, бути на кордоні між двома державами. Зеленський запросив польських прем'єра та президента підтримати цей діалог. Він також звернувся до Єврокомісії, щоб у цій зустрічі взяв участь її представник.

Своєю чергою президент Польщі Анджей Дуда заявив, що підтримує ідею зустрічі українського і польського урядів з представниками Європейської комісії для вирішення ситуації на кордоні.

22 лютого прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що українські й польські урядовці зустрінуться у Варшаві 28 березня задля розв'язання проблеми блокади польсько-українського кордону.

Що відомо про блокування польсько-українського кордону

У Польщі фермери 9 лютого розпочали загальнонаціональний страйк. Акція протесту триватиме щонайменше до 10 березня.

Під час перемовин в Міністерстві сільського господарства президент Національної ради сільськогосподарських палат Віктор Шмулевич заявив, що всі фермери згодні з трьома основними вимогами: вони не хочуть впровадження Green Deal, імпорту сільськогосподарської продукції з України та вимагають підтримки тваринництва.

Станом на ранок 10 лютого польські фермери блокували роботу трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною: "Ягодин-Дорогуськ", "Рава-Руська-Гребенне" та "Шегині — Медика". Цього ж дня, об 11:30, завершився протест перед пунктом пропуску "Шегині-Медика". Рух вантажівок відновлений.

12 лютого польські фермери розпочали акції протесту на пунктах пропуску "Долгобичув-Угринів", "Зосін-Устилуг". Протестувальники блокують там рух вантажівок. Також повторно заблокували ПП "Медика-Шегині".

15 лютого біля міжнародного пункту пропуску "Ягодин — Дорогуськ" розпочалася акція протесту українських перевізників, які зібралися у відповідь на дії польських фермерів і затримують рух ваговозів із польською реєстрацією. 20 лютого, українські перевізникирозпочали мирну акцію біля ПП "Рава-Руська-Гребенне", "Краківець-Корчова" та "Шегині-Медика".

Цього ж дня на низці пунктів пропуску польські фермери посилили блокаду. Поблизу ПП "Медика-Шегині" протестувальники перекрили залізницю. А крім того розсипали збіжжя з вантажного вагона на колії.

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