Президент Володимир Зеленський розповів, що глава уряду Денис Шмигаль разом з групою міністрів 23 лютого приїде на українсько-польський кордон.

Про це очільник держави повідомив під час спільної пресконференції з прем'єркою Данії Метте Фредеріксен, яка відбулася у Львові.

"Глава уряду разом з відповідними міністрами, що працюють над питаннями експорту, імпорту, товарообігу, які відповідають за логістику, інфраструктуру, агропромисловий комплекс та керівники ДПСУ. Група на чолі зі Шмигалем сьогодні буде на кордоні з Польщею. Чи будуть польські колеги — їхнє особисте рішення", — сказав Зеленський.

Зі слів президента, завтра подібну зустріч організувати не можна, оскільки будуть другі роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Очільник держави наголосив, що Київ відкрито заявив про готовність з пропозиціями, рішеннями, кроками провести перемовини стосовно блокування пунктів пропуску на кордоні.

"Чи буде польська сторона — мені це невідомо", — підкреслив Зеленський.

Окрім цього, президент подякував українським фермерам, які самостійно нічого не блокують, попри те, що їхні продукти харчування не йдуть транзитом через Польщу в зв'язку з ситуацією на кордоні.

"Українське зерно не йде на ринок Польщі. За бажанням польської сторони. Ми знайшли нові шляхи. Але коли ми говоримо про транзит, це трішки поза європейським законодавством. Тому ми готові й робитимемо все, щоб вирішити це питання", — додав очільник держави.

Що відомо про страйк польських фермерів

6 листопада 2023 року польські перевізники розпочали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорогуськ" та "Рава-Руська-Гребенне".

Асоціація "Укравтопром" із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію зазначила, що причина страйків — надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС.

23 листопада до страйків на кордоні долучилися польські фермери, які протестували на пункті пропуску "Шегині — Медика".

Польські перевізники 11 грудня припинили страйк на пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ". Митниця запрацювала у звичному режимі, пропуск вантажівок відновили в обидва боки.

18 грудня польські перевізники знову заблокували рух вантажівок на міжнародному пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ".

Польські перевізники, які від листопада блокували пункти пропуску на кордоні з Україною, 16 січня досягли угоди щодо "певних умов" з урядом РП та призупинили протест.

9 лютого фермери у Польщі розпочали загальнонаціональний страйк. Акція протесту триватиме щонайменше до 10 березня.

Через декілька днів польські фермери оголосили, що мають намір 20 лютого заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною.