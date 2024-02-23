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У Польщі фермеру, який вивісив на тракторі плакат з проросійськими гаслами, повідомили про підозри
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У Польщі фермеру, який вивісив на тракторі плакат з проросійськими гаслами, повідомили про підозри

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У Польщі фермеру, який вивісив на тракторі плакат з проросійськими гаслами, повідомили про підозри
Плакат польського фермера з написом "Путін, наведи порядок з Україною, Брюсселем і нашими можновладцями". Фото: Х/Drapiąca Metka

Польський фермер, який під час акції протесту на кордоні вивісив на тракторі плакат з проросійськими гаслами, отримав офіційні підозри від правоохоронців.

Про це повідомили в Окружній прокуратурі міста Глівіце.

Як зазначається, фермер звинувачується у підбурюванні до війни проти Польщі, вихвалянні агресії РФ проти України та пропаганді комуністичної ідеології. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Видання Onet поінформувало, що поліція затримала водія трактора, провела фото- та відеофіксацію, вилучила плакат. Фермера 23 лютого викликали на допит, але він відмовився надавати пояснення.

Прокуратура Польщі застосувала до підозрюваного запобіжні заходи у вигляді нагляду правоохоронців та майнової поруки, додали журналісти.

20 лютого під час акції протесту фермерів на виїзді з автостради А1 в Гожичках на одному з тракторів був вивішений прапор СРСР і напис: "Путін, наведи порядок з Україною, Брюсселем і нашими можновладцями".

Що відомо про страйк польських фермерів

6 листопада 2023 року польські перевізники розпочали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорогуськ" та "Рава-Руська-Гребенне".

Асоціація "Укравтопром" із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію зазначила, що причина страйків — надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС.

23 листопада до страйків на кордоні долучилися польські фермери, які протестували на пункті пропуску "Шегині — Медика".

Польські перевізники 11 грудня припинили страйк на пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ". Митниця запрацювала у звичному режимі, пропуск вантажівок відновили в обидва боки.

18 грудня польські перевізники знову заблокували рух вантажівок на міжнародному пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ".

Польські перевізники, які від листопада блокували пункти пропуску на кордоні з Україною, 16 січня досягли угоди щодо "певних умов" з урядом РП та призупинили протест.

9 лютого фермери у Польщі розпочали загальнонаціональний страйк. Акція протесту триватиме щонайменше до 10 березня.

Через декілька днів польські фермери оголосили, що мають намір 20 лютого заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною.

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