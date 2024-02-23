Упродовж другого року повномасштабної війни на Івано-Франківщині росіяни продовжували не лише обстрілювати підприємства критичної інфраструктури, а й домівки жителів області.

Суспільне пригадує, як це відбувалося.

Повітряна тривога на Франківщині упродовж другого року великої війни у цифрах

У другий рік повномасштабної війни на Івано-Франківщині сирени лунали 197 разів. Цю інформацію оприлюднили на сайті тривог України.

Середня тривалість повітряної тривоги в області склала 1 годину 18 хвилин. Найдовша сирена пролунала у ніч на 9 березня 2023 року. Тоді повітряна тривога тривала 4 години 9 хвилин. Російські війська здійснили масований обстріл території України за допомогою ракет та дронів. На Івано-Франківщині вони влучили в об'єкт енергетичної інфраструктури.

Російські обстріли Франківщини у другий рік повномасштабної війни: як це було

Упродовж другого року великої війни росіяни продовжували обстрілювати енергетичну інфраструктуру, військові об'єкти та домівки місцевих жителів Івано-Франківщини. У 2023 році вперше в області через ракетний удар загинув цивільний — 8-річний Володя Балабаник.

9 березня

Армія РФ влучила в об'єкт енергетичної інфраструктури на Івано-Франківщині.

25 травня

Військові РФ атакували Івано-Франківщину ударними дронами "шахедами". В області працювали сили ППО. Внаслідок атаки пошкоджень та руйнувань не виявили.

11 серпня

Російська ракета "Кинджал" влучила на територію приватного будинку в селі Ценява Коломийського району. Там проживала сім’я з трьома дітьми. Внаслідок удару загинув 8-річний Володя Балабаник. У мить влучання хлопчик гуляв у себе на подвір'ї.

Важко поранену дитину намагалися врятувати медики. Понад дві години лікарі боролися за його життя. Проте Володя помер на операційному столі. Це — перша цивільна жертва російської агресії на Івано-Франківщині.

Уламки російської ракети повністю зруйнували дах будинку Балабаників. Від удару потріскали стіни та стеля. Повилітали з кухні вікна й двері.

П'ядицька громада спрямувала сім'ї Балабаників 50 тисяч гривень, з обласного бюджету виділили 25 тисяч гривень.

15 серпня

У Снятинській громаді уламки від збитої російської ракети пробили стіну житлового будинку й впали на ліжко, де спала його господиня Марія Марусик. Ні вона, ні її чоловік, який перебував у сусідній кімнаті, не травмувалися. Окрім стіни, уламки повибивали вікна, дах і повністю зруйнували комору.

Господарство Марусиків зазнало збитків на 360 тисяч гривень. На відновлення будівель Снятинська міськрада спрямувала сім'ї 78 тисяч гривень, ще 64 тисячі гривень зібрали односельці.

Упродовж трьох місяців вдалося полагодити дім і половину господарського приміщення, а також відновити частину покрівлі й замінити вікна. Перекривати дах будинку планують продовжити навесні 2024 року.

3 листопада

У Калуському районі армія РФ атакувала військовий об'єкт "шахедами". Уламки збитого безпілотника впали на гуртожиток. У приміщенні виникла пожежа. Її загасили рятувальники.

4 грудня

Внаслідок атаки РФ ударними безпілотниками на Івано-Франківщині спрацювала система протиповітряної оборони. Українські бійці знищили російські дрони. Обійшлося без жертв та значних руйнувань.

29 грудня

Військові РФ завдали ударів ракетами та безпілотниками по території України. На Івано-Франківщині спрацювала система ППО. Повітряні цілі збили. Внаслідок російської атаки значних руйнувань, загиблих та травмованих у регіоні серед населення немає.

15 лютого

Росіяни атакували Івано-Франківщину ракетою. Сили протиповітряної оборони збили її. Через падіння уламків сталася пожежа даху господарської будівлі в Івано-Франківському районі. Також уламки пошкодили дахи будівель у Бурштинській громаді.

Рятувальники гасять вогонь на даху господарської будівлі, 15 лютого 2024 року. Фото: Facebook/Держслужба з надзвичайних ситуацій в області

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