Мешканців 18 квартир багатоповерхівки у Дніпрі, куди в ніч на 23 лютого влучив дрон армії РФ, відселять. З міського бюджету їм виділять гроші на тимчасову оренду житла.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Борис Філатов.

За словами посадовця, згідно з технічним звітом фахівців у вцілілій частині будинку стан комунікацій дозволяє "закільцювати" воду, опалення, електрику та газ. Тож мешканці тих осель зможуть залишитися у себе.

Він також зазначив, що з огляду на те, що будинок цегляний, є хороші шанси швидко відбудувати зруйновані секції та повернути людям квартири.

Що відомо про влучання дрона по багатоповерхівці Дніпра 23 лютого 2024 року

У ніч на 23 лютого військові РФ атакували Дніпро ударними дронами. Один з них влучив у багатоповерхівку. Вісім людей поранено, з них двоє перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості.

Внаслідок вибуху виникла пожежа, яку загасили. На восьмому та дев’ятому поверхах будинку повністю зруйновані три квартири, ще дві пошкоджені. Також зачепило автомобілі, припарковані у дворі.

З-під завалів дістали тіло чоловіка. Станом на 16:45 23 лютого відомо про одного загиблого та вісьмох поранених, двоє людей — у стані середньої тяжкості в лікарні.

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