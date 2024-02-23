НовиниВійнаАвдіївкаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Мешканців частини квартир багатоповерхівки, куди влучив дрон РФ, відселять. Який технічний висновок щодо стану будинку
Вторгнення Росії в УкраїнуМІСЦЕВА ВЛАДАРегіони

Мешканців частини квартир багатоповерхівки, куди влучив дрон РФ, відселять. Який технічний висновок щодо стану будинку

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
дрон, багатоповерхівка
Зруйновані через влучання дрона РФ поверхи будинку в Дніпрі. Фото: Юрій Тинний/Суспільне Дніпро

Мешканців 18 квартир багатоповерхівки у Дніпрі, куди в ніч на 23 лютого влучив дрон армії РФ, відселять. З міського бюджету їм виділять гроші на тимчасову оренду житла.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Борис Філатов.

За словами посадовця, згідно з технічним звітом фахівців у вцілілій частині будинку стан комунікацій дозволяє "закільцювати" воду, опалення, електрику та газ. Тож мешканці тих осель зможуть залишитися у себе.

Він також зазначив, що з огляду на те, що будинок цегляний, є хороші шанси швидко відбудувати зруйновані секції та повернути людям квартири.

Що відомо про влучання дрона по багатоповерхівці Дніпра 23 лютого 2024 року

  • У ніч на 23 лютого військові РФ атакували Дніпро ударними дронами. Один з них влучив у багатоповерхівку. Вісім людей поранено, з них двоє перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості.
  • Внаслідок вибуху виникла пожежа, яку загасили. На восьмому та дев’ятому поверхах будинку повністю зруйновані три квартири, ще дві пошкоджені. Також зачепило автомобілі, припарковані у дворі.
  • З-під завалів дістали тіло чоловіка. Станом на 16:45 23 лютого відомо про одного загиблого та вісьмох поранених, двоє людей — у стані середньої тяжкості в лікарні.

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро

Топ дня
Українські військові на Донеччині
Два роки від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 731 день війни. Онлайн Важливо
лейпциг демонстрація харків україна
"The war is not over yet". Сотні українців вийшли на демонстрацію проти російської агресії у Лейпцигу
Зеленський
Україна уклала двосторонні безпекові угоди з Італією та Канадою — Зеленський
Сирський: "Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності"
Сирський: "Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності"
Українські військові збили російський А-50: екіпаж загинув
Українські військові збили російський А-50: екіпаж загинув Оновлено

Вибір редакції
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
"Маємо рухатися швидше — часу в нас немає" — Федоров про технології для війська, мобілізацію і "Старлінки" у росіян
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Дізнайтесь більше
Україна
Де Ніро, Денев, Рішар. Світові зірки звернулись до українців зі словами підтримки у другу річницю повномасштабної війни
Символ незламності та героїзму. Історія оборони Миколаєва під час вторгнення РФ
Символ незламності та героїзму. Історія оборони Миколаєва під час вторгнення РФ
Харків, місто, будинок
Головні новини Харкова та області 24 лютого. Другі роковини повномасштабної війни, трамвай підтримки в Німеччині
Козача Лопань, обстріли, Дергачі
Російські війська завдали ударів по прикордонній Козачій Лопані та сусідніх селищах 24 лютого
На початок