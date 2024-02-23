У ніч на 23 лютого військові РФ атакували Дніпро ударними дронами. Один з них влучив у багатоповерхівку.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Скільки поранених

Попередньо відомо про чотирьох поранених. Під завалами перебувають люди. Пошукова операція триває.

Станом на 5:19, кількість поранених збільшилася до восьми. Семеро з них — госпіталізовані.

Наслідки удару дроном по Дніпру, 23 лютого 2024 року. Фото: Telegram/Сергій Лисак

З восьми поранених двоє залишаються в лікарні. Вони в стані середньої тяжкості. Решта лікуватиметься амбулаторно, повідомив Лисак.

Що відомо про пошкодження

За словами заступника очільника ОВА Андрія Кульбача, жителів першого та другого під'їздів будинку евакуювали.

"Внаслідок вибуху сталося руйнування двох квартир — на восьмому і частково сьомому поверсі. Під завалами ймовірно досі перебувають люди — один або двоє", — сказав він.

На місці події працюють рятувальники, поліцейські та Нацгвардія. Мешканцям пошкодженого будинку надають психологічну допомогу. Також розгорнули пункт обігріву.

Крім багатоповерхівки у Дніпрі, є влучання у підприємство, уточнив начальник ОВА Лисак.

За даними поліції, внаслідок вибуху виникла пожежа, яку загасили. На восьмому та дев’ятому поверхах будинку повністю зруйновані три квартири, ще дві пошкоджені. Також зачепило автомобілі, припарковані у дворі.

"Зараз на місці російського удару працюють всі служби поліції та криміналістична лабораторія. На місці розгорнуто мобільний пункт прийому звернень громадян. Аварійно-рятувальні роботи тривають", — йдеться у повідомленні.

За даним фактом правоохоронці відкриють кримінальне провадження за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України.

Станом на 9:00 продовжують пошуково-рятувальна операція. Під завалами можуть перебувати один або два жителя цього будинку, повідомив в ефірі Суспільне Спротив перший заступник очільника обласної військової адміністрації Володимир Орлов.

"Розгорнутий пункт обігріву, працюють співробітники ДСНС, комунальні служби. Місто вже визначило, де буде тимчасовий прихисток для людей, які лишилися без житла", – каже він.

Також війська РФ вдарили по промисловому об'єкту Дніпра.

"Резервуари з паливом. 6 резервуарів, 4 з них повністю знищені, два - пошкоджені. Пожежа тривала до 6:30 ранку. На щастя там без жертв", – зазначив Орлов.

Станом на 9:30 триває пошуково-рятувальна операція

Під завалами зруйнованих поверхів будинку у Дніпрі, ймовірно, перебувають ще двоє людей. Пошуково-рятувальна операція триває.

"З другої ночі по теперішній час відбувається пошуково-рятувальна операція. Ймовірно під завалами перебуває ще двоє людей. Складність, по-перше на 8 поверсі виникла пожежа, щоб приступит до пошуку людей – треба було ліквідувати пожежу. Евакуація не відбувалась, по приїзду поліцейські та рятувальники вивели чотирьох людей", – зазначив речник ДСНС в області Сергій Ковтонюк.

Що кажуть очевидці

Як розповіла Суспільному місцева жителька Тамара, в момент влучання перебувала вдома. Перед цим чула гул дрона РФ.

"Я все бачила. Стояла перед вікном, хоч і не можна цього робити. Чула, летить таке, як вертоліт. Подумала, наші летять", — сказала вона.

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