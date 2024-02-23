Під завалами багатоповерхівки у Дніпрі виявили тіло чоловіка

У Дніпрі під завалами багатоповерхівки, в яку влучив російський дрон, розшукують 96-річного чоловіка.

Про це повідомив міський голова Борис Філатов.

За його словами, родичі 96-річного чоловіка зазначають, що на момент влучання він перебував у квартирі. Також розшукують жінку. Чи була вона в помешканні на момент вибуху — невідомо.

"Ніхто не може підтвердити, вона була, ночувала чи не ночувала, чи поїхала до родичів. Зараз є питання стосовно своїх людей, яких не можуть знайти", – зазначив Філатов.

Під завалами виявили тіло чоловіка

Пізніше, очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що під час пошуково-рятувальної операції виявили тіло чоловіка.

За його словами, пошуки жінки, яка ймовірно була вдома під час удару, продовжуються.

Що відомо про влучання дрона по багатоповерхівці Дніпра 23 лютого 2024 року

У ніч на 23 лютого військові РФ атакували Дніпро ударними дронами. Один з них влучив у багатоповерхівку. Вісім людей поранено, з них двоє перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості.

Внаслідок вибуху виникла пожежа, яку загасили. На восьмому та дев’ятому поверхах будинку повністю зруйновані три квартири, ще дві пошкоджені. Також зачепило автомобілі, припарковані у дворі.

Триває пошуково-рятувальна операція. Під завалами, ймовірно, перебувають двоє людей.

На місці події працюють рятувальники, поліцейські та Нацгвардія. Мешканцям пошкодженого будинку надають психологічну допомогу. Також розгорнули пункт обігріву.

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