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Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт про єдину роумінгову зону з ЄС
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Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт про єдину роумінгову зону з ЄС

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роумінг
Верховна рада України. Фото: УНІАН

Верховна рада України, сьогодні, 23 лютого, ухвалила у першому читанні законопроєкт №10265 про єдину роумінгову систему з Євросоюзом.

Про це у Telegram повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Якщо документ ухвалять в цілому, українці зможуть не сплачувати додаткові збори за зв’язок під час подорожей до чотирьох місяців Європою, а європейські мандрівники — в Україні.

"Україна виконала одну з умов євроінтеграції у сфері електронних комунікацій. Стаємо на крок ближчі до цифрового безвізу з Європейським Союзом. Сподіваюся, народні депутати проголосують за законопроєкт загалом", — сказав Федоров.

17 листопада 2023 року в українському парламенті зареєстрували і направили на розгляд профільного комітету законопроєкт №10265 щодо імплементації норм європейського законодавства з питань роумінгу.

У квітні 2023-го Кабмін затвердив документ, який дозволить Україні укласти угоду про приєднання до "роумінгового безвізу" з ЄС. Як зазначили у Мінекономіки, це рішення створює умови для набуття Україною режиму внутрішнього ринку Європейського Союзу у сфері роумінгу.

У липні 2023 року 22 європейських оператори та 7 операторів України (3Mob, Data Group, Kyivstar, Lifecell, Ukrtelecom, Vega White, Vodafone Ukraine) продовжили ще на рік угоду про доступний роумінг для українців, які перебувають за кордоном.

14 лютого 2023 року Європейська комісія запропонувала включити пропозицію щодо скасування платного роумінгу для українців в Європейському Союзі в Угоду про асоціацію між Україною та ЄС.

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