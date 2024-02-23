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Рада проголосувала за законопроєкт про демобілізацію строковиків
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Рада проголосувала за законопроєкт про демобілізацію строковиків

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Рада проголосувала за законопроєкт про демобілізацію строковиків
Фото: Верховна Рада України/Facebook

Верховна рада України сьогодні 23 лютого прийняла за основу та в цілому законопроєкт №11035 про демобілізацію строковиків.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Законопроєкт був прийнятий із нормою про відстрочку від подальшої мобілізації в 12 місяців.

"За" законопроєкт проголосували 319 депутатів, "проти" або утримались — 0.

Згідно з законопроєктом, військовослужбовці строкової служби, термін яких закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені терміни звільняються з військової служби в запас у терміни, визначені указом глави держави.

З 1 серпня 2023 року строковики, в яких закінчується строк служби за призовом, можуть добровільно мобілізуватися до війська.

Що відомо про законопроєкт стосовно мобілізації

26 грудня Кабмін вніс до Ради законопроєкт "Про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".

До цього президент Володимир Зеленський вказав, що під час обговорення питання стосовно закону про мобілізацію військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей.

Уряд 11 січня офіційно відкликав з парламенту законопроєкт про мобілізацію.

11 січня міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що команда відомства вже підготувала нову редакцію законопроєкту про мобілізацію з урахуванням всіх пропозицій, погоджених в робочому порядку з депутатами на засіданнях Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

12 січня голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що терміни повторного внесення законопроєкту про мобілізацію до Верховної ради не обговорювалися.

30 січня Кабмін затвердив оновлену версію законопроєкту про мобілізацію та передав її до Верховної ради. Своєю чергою у МО вказали, що коментарі та зауваження до документа були враховані спільно з Генштабом ЗСУ, урядом та народними депутатами.

7 лютого Верховна рада підтримала у першому читанні запропонований урядом оновлений законопроєкт про мобілізацію.

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