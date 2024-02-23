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Рада схвалила в цілому євроінтеграційний законопроєкт про лобіювання
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Рада схвалила в цілому євроінтеграційний законопроєкт про лобіювання

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Рада схвалила в цілому євроінтеграційний законопроєкт про лобіювання
Фото: УНІАН

Верховна рада підтримала в цілому законопроєкт стосовно лобіювання, що є однією з євроінтеграційних вимог.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

Відповідне рішення схвалили на засіданні 23 лютого 236 парламентарів.

"Закон набуває чинності тільки через два місяці після початку функціонування Реєстру прозорості від НАЗК, але не пізніше ніж 1 січня 2025 року", — зазначив Железняк.

Що цьому передувало

7 грудня 2023 року віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина розповіла, що Кабмін схвалив законопроєкт про лобіювання з доопрацюваннями, які враховують пропозиції громадськості та коментарі Міністерства юстиції.

13 грудня у Верховній раді було зареєстровано законопроєкт №10337 "Про доброчесне лобіювання". Документ спрямований на реалізацію рекомендацій Європейської комісії, які зафіксовано у пакеті розширення, та є частиною урядового антиолігархічного плану дій.

10 січня 2024 року Верховна рада ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про доброчесне лобіювання.

Що відомо про вступ України в ЄС

Європейська рада на саміті у Брюсселі 23 червня надала Україні статус кандидата в ЄС. Київ має провести декілька важливих реформ, пов’язаних, зокрема, з верховенством права, олігархами та корупцією.

"Комісія рекомендує надати Україні європейську перспективу. Це, звісно, за умови, що в державі проведуть низку важливих реформ. На думку ЄК, Київ чітко продемонстрував прагнення та рішучість жити за європейськими цінностями та стандартами", — сказала Урсула фон дер Ляєн.

"Низка важливих реформ" — це сім наступних умов:

  • реформа Конституційного суду;
  • продовження судової реформи;
  • антикорупція, включно з призначенням керівника САП;
  • боротьба з відмиванням коштів;
  • втілення антиолігархічного закону;
  • узгодження аудіовізуального законодавства з європейським;
  • зміна законодавства про нацменшини.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 26 вересня повідомив, що на урядовому рівні 7 рекомендацій Єврокомісії щодо реформ, які треба провести для наступного кроку на шляху вступу до ЄС, повністю виконані.

7 листопада "Радіо Свобода", посилаючись на звіт ЄК щодо України, поінформувала, що Європейська комісія вважає повністю завершеними чотири з семи рекомендацій.

8 листопада Європейська комісія рекомендувала Раді Європейського союзу розпочати процес перемовин про вступ України та Молдови до Євросоюзу. Рамки переговорів ухвалять у березні 2024 року.

Згодом Єврокомісія оприлюднила повний розгляд висновків, які були внесені в щорічну доповідь 2023 року щодо розширення в контексті ЄС подання української заявки на членство в Європейському союзі.

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