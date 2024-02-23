Друга річниця повномасштабного вторгнення: відновлення та відбудова Миколаївщини

На Миколаївщині з 52 територіальних громад 21 перебувала у зоні бойових дій. 108 населених пунктів були окуповані. Відновлювати пошкоджену внаслідок бойових дій та обстрілів інфраструктуру в області почали наприкінці листопада 2022 року. У громадах ремонтують будинки, навчальні заклади, амбулаторії та комунікації.

Про відбудову за два роки повномасштабної російської агресії дізнавалися кореспонденти Суспільного.

Станом на 24 лютого у регіоні відремонтували понад 30 відсотків пошкоджених об'єктів. Близько 288 тисяч гектарів землі Миколаївщини потребують обстеження, 11 тисяч з них вже розміновані.

Наразі під тимчасовою окупацією залишається територія Кінбурнської коси, з якої росіяни обстрілюють Україну.

Місто Миколаїв

Внаслідок обстрілів з боку російської армії 30 відсотків житлового фонду в Миколаєві пошкоджено або зруйновано вщент. Загалом у регіоні зруйновано і пошкоджено 1 579 багатоповерхівок. З них до 24 лютого 2024 року відновили 244.

Частоково демонтований будинок, що був зруйнований у ніч на перше листопада 2022 року Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв Раніше тут стояв триповерховий будинок, куди 16 квітня 2022 року поцілила ракета, Миколаїв, лютий 2024 року Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв Двері, що стоять як згадка про російський удар, Миколаїв, лютий 2024 року Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв Мешканців будинків переселили та компенсували утрачене майно, Миколаїв, лютий 2024 року Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв

До Миколаєва повернулись близько 200 тисяч людей, говорить заступник міського голови Віталій Луков. На компенсацію за повністю зруйноване житло надіслали 200 заяв.

"Майже 1 700 заявок, що отримали за програмою"єВідновлення", зараз перетворилися в понад 50 мільйонів гривень, що люди вже можуть отримати або отримали. Ми маємо загалом близько 80 мільйонів гривень, навіть до 90, за повністю зруйноване житло нарахованих компенсацій", — розповідає посадовець.

Такий нині має вигляд місце влучання, коли 20 липня 2023 року російські війська завдали удару по житловому будинку в Миколаєві. Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв

В обласному центрі у пріоритеті з відновлення житловий фонд, соціальна сфера та інфраструктура, каже Луков. Фахівці працюють над відновленням водопостачання, оскільки наразі у труби подають технічну воду.

Заступник миколаївського міського голови Віталій Луков. Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв

Торік відремонтували 41 навчальний заклад міста з 95 зруйнованих російськими обстрілами. Зі слів заступника міського голови, у 2022 та на початку 2023 року закривали розбиті вікна, аби уникнути подальшої руйнації будівель.

"То 2023 і 2024 роки — це вже сталі роботи з відновлення вікон за відповідними стандартами енергоефективності, дуже активна робота по сховищах", — додає посадовець.

У ніч проти 27 квітня 2023 року у місті пролунали вибухи. Російська ракета влучила у миколаївське адміралтейство. Нині вікна будівлі зашили ОСБ-плитами. Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв

Первомайська територіальна громада, Миколаївська область

З найбільш пошкоджених внаслідок російських обстрілів громад на Миколаївщині є Первомайська. До 24 лютого 2022 року в 11 населених пунктах проживали майже десять тисяч людей, потому залишилось 1 200. Коли Сили оборони у листопаді 2022 року відтіснили війська РФ від Снігурівки й Херсона, до громади почали повертатись жителі.

Близько 800 будинків у Первомайській громаді не підлягають відновленню.

Отвір у стіні будівлі від російського снаряда, лютий 2024 року. Фото: Юлія Філімон/Суспільне Миколаїв

Начальник Первомайської селищної військової адміністрації Максим Коровай говорить, із 43 багатоквартирних будинків у понад 30 перекрили дахи, встановили вікна, двері та під'єднали до комунікацій: люди із електрикою, газом та теплом.

Через російські обстріли в будинках вибиті вікна Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв У закладі освіти, що в Первомайському, вибиті вікна Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв Зруйнована частина школи тієї ж школи Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв Через обстріли пошкооджена багатоповерхівка Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв На місці зрйнованого електротрансформатора встановили новий та полагодили електроопори Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв Люди сидять біля будинку, в який влучили вісім разів російські снаряди Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв

Жителька Первомайського Тамара розповідає, у будинок, в якому вона проживає, вісім разів влучали снаряди.

"Дві людини загинуло у нас. Щось робиться, ремонти, світло, газ у нас вже є, скоро вода буде. А так все нормально. Радує, що багато людей повернулось, діток маленьких багато. Лікарня працює, школа, садочок", — каже Тамара.

Місцева жителька Тамара. Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв

Зі 167 пошкоджених закладів охорони здоровʼя на Миколаївщині відновили 113.

В 11 населених пунктах Первомайської громади працюють чотири медичні заклади, говорить начальник селищної військової адміністрації Максим Коровай.

"Первомайська амбулаторія загальної практики сімейної медицини й Новомиколаївська АЗПСМ відновлені в первозданному вигляді. У селі Білозірка і Киселівка встановленні модульні клініки", — розповідає посадовець.

Відновлена амбулаторія у громаді, лютий 2024 року. Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв

У пошкодженому обстрілами будинку культури організували освітній простір. Міжнародні донори побудували укриття. Вчитель фізкультури Олександр Кельбас додає, що до 24 лютого 2022 року у Первомайському проживало понад 300 дітей, нині — більше 100.

"Звичайно, до війни у нас було два спортзали, чотири гарних тенісних столи, на жаль, все це побомбилось. Але завдяки адміністрації один столик нам купили новенький, один я зібрав зі шматків. Дітей понад 30 ходять на теніс", — розповідає Олександр Кельбас.

Попри відсутності освітнього закладу, діти продовжують вчитися та прокачувати свої навички у спорті, лютий 2024 року. Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв

Село Білозірка Первомайської громади росіяни обстрілювали щоденно. Попри окупацію, у населеному пункті залишилося близько 100 жителів, розповідає виконувач обов'язків старости Анатолій Садовський. Семеро людей загинули.

"Нас бомбили щодня вісім місяців, але сильно постраждало 35 хат, а інші всі пошкоджені. Працює фірма у нас і зараз відновлюють будинки. Ще шість відсотків хат стоять не відновленні", — говорить чоловік.

Стела біля в'їзду у село, лютий 2024 року Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв Одна з будівель в яку влучив російський снаряд, лютий 2024 року Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв Розвалена огорожа, лютий 2024 року Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв Заіржавілі частини боєприпасів, якими атакувала Росія Миколаївщину, лютий 2024 року Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв

Широківська територіальна громада, Миколаївська область

З березня 2022 року селище Широке було лінією фронту майже вісім місяців, до звільнення Снігурівки. Житлові будинки, навчальні заклади, адміністративні будівлі, цивільна інфраструктура — 90 відсотків населеного пункту знищено обстрілами, говорить сільський голова Сергій Пересунько.

"Відбудовуємо адмінбудівлі. Розпочалось будівництво ЦНАПу, що був вщент зруйнований. По школах, у селищі Широке розпочався ремонт бомбосховища, накритий дах, вікна і двері встановлені", — каже Пересунько.

На честь захисників встановили пам'ятні дошки, лютий 2024 року Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв У селищі триває відбудова, лютий 2024 року Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв Зведення ЦНАПу та допоміжних споруд, лютий 2024 року Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв

На Миколаївщині відновили 71 школу зі 159 зруйнованих.

У будівлю Червонодолинського ліцею поцілили російські авіабомби, говорить директор закладу Віктор Мушин.

"Я ніколи не думав за період своєї карʼєри, а я вже 22 роки директором ліцею і 20 років вчителем історії, що мені доведеться будувати нову школу, з руїн", — додає чоловік.

Зрйнована будівля Червонодолинського ліцею, лютий 2024 року. Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв

Поки виготовляють проєктно-кошторисну документацію для будівництва нового закладу, навчання організували у колишньому будинку культури, говорить директор Червонодолинського ліцею Віктор Мушин.

"Тут будуть чотири повноцінні класи. Молодші класи або старші, подивимось, бо поруч буде модульна школа для старших класів", — говорить Віктор Мушин.

Директор Червонодолинського ліцею Віктор Мушин, лютий 2024 року Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв Обладнане приміщення для навчання Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв Чоловік демонструє полиці з речами, лютий 2024 року Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв Книги Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв Обладнане приміщення для навчання Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв

Через бойові дії та обстріли в Миколаївській області зруйновано 108 дитячих садочків. 35 з них вже відновили.

Підсумки

За інформацією Миколаївської ОВА, у планах на 2024 рік будівництво навчальних закладів та реконструкція пошкоджених закладів охорони здоровʼя, ремонт та відбудова житлового фонду області.

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