Друга річниця повномасштабного вторгнення: відновлення та відбудова Миколаївщини

На Миколаївщині з 52 територіальних громад 21 перебувала у зоні бойових дій. 108 населених пунктів були окуповані. Відновлювати пошкоджену внаслідок бойових дій та обстрілів інфраструктуру в області почали наприкінці листопада 2022 року. У громадах ремонтують будинки, навчальні заклади, амбулаторії та комунікації.
Про відбудову за два роки повномасштабної російської агресії дізнавалися кореспонденти Суспільного.
Станом на 24 лютого у регіоні відремонтували понад 30 відсотків пошкоджених об'єктів. Близько 288 тисяч гектарів землі Миколаївщини потребують обстеження, 11 тисяч з них вже розміновані.
Наразі під тимчасовою окупацією залишається територія Кінбурнської коси, з якої росіяни обстрілюють Україну.
Місто Миколаїв
Внаслідок обстрілів з боку російської армії 30 відсотків житлового фонду в Миколаєві пошкоджено або зруйновано вщент. Загалом у регіоні зруйновано і пошкоджено 1 579 багатоповерхівок. З них до 24 лютого 2024 року відновили 244.
До Миколаєва повернулись близько 200 тисяч людей, говорить заступник міського голови Віталій Луков. На компенсацію за повністю зруйноване житло надіслали 200 заяв.
"Майже 1 700 заявок, що отримали за програмою"єВідновлення", зараз перетворилися в понад 50 мільйонів гривень, що люди вже можуть отримати або отримали. Ми маємо загалом близько 80 мільйонів гривень, навіть до 90, за повністю зруйноване житло нарахованих компенсацій", — розповідає посадовець.
В обласному центрі у пріоритеті з відновлення житловий фонд, соціальна сфера та інфраструктура, каже Луков. Фахівці працюють над відновленням водопостачання, оскільки наразі у труби подають технічну воду.
Торік відремонтували 41 навчальний заклад міста з 95 зруйнованих російськими обстрілами. Зі слів заступника міського голови, у 2022 та на початку 2023 року закривали розбиті вікна, аби уникнути подальшої руйнації будівель.
"То 2023 і 2024 роки — це вже сталі роботи з відновлення вікон за відповідними стандартами енергоефективності, дуже активна робота по сховищах", — додає посадовець.
Первомайська територіальна громада, Миколаївська область
З найбільш пошкоджених внаслідок російських обстрілів громад на Миколаївщині є Первомайська. До 24 лютого 2022 року в 11 населених пунктах проживали майже десять тисяч людей, потому залишилось 1 200. Коли Сили оборони у листопаді 2022 року відтіснили війська РФ від Снігурівки й Херсона, до громади почали повертатись жителі.
Близько 800 будинків у Первомайській громаді не підлягають відновленню.
Начальник Первомайської селищної військової адміністрації Максим Коровай говорить, із 43 багатоквартирних будинків у понад 30 перекрили дахи, встановили вікна, двері та під'єднали до комунікацій: люди із електрикою, газом та теплом.
Жителька Первомайського Тамара розповідає, у будинок, в якому вона проживає, вісім разів влучали снаряди.
"Дві людини загинуло у нас. Щось робиться, ремонти, світло, газ у нас вже є, скоро вода буде. А так все нормально. Радує, що багато людей повернулось, діток маленьких багато. Лікарня працює, школа, садочок", — каже Тамара.
Зі 167 пошкоджених закладів охорони здоровʼя на Миколаївщині відновили 113.
В 11 населених пунктах Первомайської громади працюють чотири медичні заклади, говорить начальник селищної військової адміністрації Максим Коровай.
"Первомайська амбулаторія загальної практики сімейної медицини й Новомиколаївська АЗПСМ відновлені в первозданному вигляді. У селі Білозірка і Киселівка встановленні модульні клініки", — розповідає посадовець.
У пошкодженому обстрілами будинку культури організували освітній простір. Міжнародні донори побудували укриття. Вчитель фізкультури Олександр Кельбас додає, що до 24 лютого 2022 року у Первомайському проживало понад 300 дітей, нині — більше 100.
"Звичайно, до війни у нас було два спортзали, чотири гарних тенісних столи, на жаль, все це побомбилось. Але завдяки адміністрації один столик нам купили новенький, один я зібрав зі шматків. Дітей понад 30 ходять на теніс", — розповідає Олександр Кельбас.
Село Білозірка Первомайської громади росіяни обстрілювали щоденно. Попри окупацію, у населеному пункті залишилося близько 100 жителів, розповідає виконувач обов'язків старости Анатолій Садовський. Семеро людей загинули.
"Нас бомбили щодня вісім місяців, але сильно постраждало 35 хат, а інші всі пошкоджені. Працює фірма у нас і зараз відновлюють будинки. Ще шість відсотків хат стоять не відновленні", — говорить чоловік.
Широківська територіальна громада, Миколаївська область
З березня 2022 року селище Широке було лінією фронту майже вісім місяців, до звільнення Снігурівки. Житлові будинки, навчальні заклади, адміністративні будівлі, цивільна інфраструктура — 90 відсотків населеного пункту знищено обстрілами, говорить сільський голова Сергій Пересунько.
"Відбудовуємо адмінбудівлі. Розпочалось будівництво ЦНАПЦентр з надання адміністративних послуг.у, що був вщент зруйнований. По школах, у селищі Широке розпочався ремонт бомбосховища, накритий дах, вікна і двері встановлені", — каже Пересунько.
На Миколаївщині відновили 71 школу зі 159 зруйнованих.
У будівлю Червонодолинського ліцею поцілили російські авіабомби, говорить директор закладу Віктор Мушин.
"Я ніколи не думав за період своєї карʼєри, а я вже 22 роки директором ліцею і 20 років вчителем історії, що мені доведеться будувати нову школу, з руїн", — додає чоловік.
Поки виготовляють проєктно-кошторисну документацію для будівництва нового закладу, навчання організували у колишньому будинку культури, говорить директор Червонодолинського ліцею Віктор Мушин.
"Тут будуть чотири повноцінні класи. Молодші класи або старші, подивимось, бо поруч буде модульна школа для старших класів", — говорить Віктор Мушин.
Через бойові дії та обстріли в Миколаївській області зруйновано 108 дитячих садочків. 35 з них вже відновили.
Підсумки
За інформацією Миколаївської ОВА, у планах на 2024 рік будівництво навчальних закладів та реконструкція пошкоджених закладів охорони здоровʼя, ремонт та відбудова житлового фонду області.
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