Повітряні Сили: знищили 12 "шахедів" і 2 ракети Х-59

У ніч проти 24 лютого сили протиповітряної оборони знищили дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 12 "шахедів" у межах Кіровоградської, Одеської та Миколаївської областей.

Про це зранку повідомили у Повітряних Силах.

Повідомляється, що у ніч на 24 лютого окупанти РФ атакували двома балістичними ракетами "Іскандер-М" (з Ростовської обл.), трьома керованими авіаційними ракетами Х-59 (з ТОТ Херсонської обл.) та 12-ма ударними безпілотниками типу "Shahed" (Приморсько-Ахтарськ, Чауда).

"В результаті бойової роботи знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 12 "шахедів" у межах Кіровоградської, Одеської та Миколаївської областей", — йдеться у повідомленні.

До відбиття повітряного нападу залучалися зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.