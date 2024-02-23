Укрпошта ввела в обіг новий поштовий блок "І буде весна". Він присвячений другій річниці повномасштабного вторгнення та 10 річниці війни в Україні. 23 лютого 2024 року погасили марки у Херсоні.

На поштовому блоці "І буде весна" чотири світлини, які були зроблені з 2014 і по 2023 роки.

Херсон, одна зі світлин зображена у серії марок "І буде весна", 23 лютого 2024 рік. Фото: Суспільне Херсон

Фото захоплення аеропорту "Бельбек" польського фотографа Куба Камінського, молодята біля руїн будинку у Харкові Сергія Бобка.

Одна зі світлин молодят біля руїн будинку у Харкові з серії "І буде весна", Херсон, 23 лютого 2024 року. Фото: Суспільне Херсон

Також світлина зроблена під час оборони "Азовсталі" у Маріуполі Дмитра "Ореста" Козацького.

Херсон, 23 лютого 2024 рік погашення марки з серії "І буде весна". Зображення, яке зробили під час оборони "Азовсталі". Фото: Суспільне Херсон

Та фото Максима Дондюка, руки піхотинця з позивним "Сніжок". Автор зробив його у березні 2023 року за кілька сотень метрів від окопів російських військових.

Херсон, зображення рук піхотинця із серії марок "І буде весна" до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ. Фото: Суспільне Херсон

За словами директора Миколаївського та Херсонського регіонів АТ "Укрпошта" Єгора Косорукова, ці фотографії відомі на весь світ.

"З одного боку це трагічний випуск. А з іншого — ми назвали його "І буде весна", бо віримо — цієї весни хлопці та дівчата, які боронять нашу країну, цієї весни повернуться додому живими, здоровими, неушкодженими та обов’язково з перемогою над окупантами", — каже Косоруков.

Херсон, погашена марка "І буде весна" до другої річниці вторгнення РФ, 23 лютого 2024 рік. Фото: Суспільне Херсон

Погасити марку Укрпошта запросила морських піхотинців. Військовослужбовець Андрій говорить, вперше бере участь у такому заході.

"Я трохи схвильований. Для мене це історична подія", — сказав військовий.

Тираж блоку "І буде весна" налічує 250 тисяч екземплярів.

Що відомо про марки, які погасили у Херсоні

24 серпня 2023 року у Херсоні відбулось подвійне погашення марки, присвяченої дню Незалежності України "Україна — мати" із зображенням столичного монумента.

17 червня 2023 року у Херсоні погасили перевідний штемпель, присвячений Дню заснування міста "Херсон – місто героїв. Герої – звичайні люди", яка присвячена херсонцям, які пережили окупацію, а зараз переживають обстріли і затоплення.

В День захисту дітей, 1 червня 2023 року, погасили блок марок "Діти перемоги малюють Україну майбутнього". Зображення на марки обирали на конкурсі.

11 листопада 2022 року, у День звільнення міста, Укрпошта запустила марку "Херсон – це Україна!". Це перша поштова марка, яка присвячена місту-герою. Її погасили 9 грудня.

Також у Херсоні презентували та погасили марки до Дня Збройних сил України. Колекція називається "Зброя Перемоги". Це вдячність воїнам за стійкість, міць і відвагу.

15 лютого у Херсоні презентували та погасили поштову марку з серії "Воїни світла. Воїни добра". Її присвятили всім працівникам критичної інфраструктури: енергетикам, зв’язківцям, дорожникам, газовикам, водопостачальникам.

24 лютого 2023 року "Укрпошта" ввела в обіг поштову марку “ПТН ПНХ!”, присвячену річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Марку погасили й у Херсоні.

2 лютого 2024 року у Херсоні відбулося погашення поштової марки. До 30-річчя Укрпошта ввела в обіг поштовий блок "Укрпошта завжди поруч з вами" серії "Героїчні професії". Він присвячений роботі працівників компанії в умовах воєнного часу.

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