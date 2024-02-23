Укрпошта ввела в обіг новий поштовий блок "І буде весна". Він присвячений другій річниці повномасштабного вторгнення та 10 річниці війни в Україні. 23 лютого 2024 року погасили марки у Херсоні.
На поштовому блоці "І буде весна" чотири світлини, які були зроблені з 2014 і по 2023 роки.
Фото захоплення аеропорту "Бельбек" польського фотографа Куба Камінського, молодята біля руїн будинку у Харкові Сергія Бобка.
Також світлина зроблена під час оборони "Азовсталі" у Маріуполі Дмитра "Ореста" Козацького.
Та фото Максима Дондюка, руки піхотинця з позивним "Сніжок". Автор зробив його у березні 2023 року за кілька сотень метрів від окопів російських військових.
За словами директора Миколаївського та Херсонського регіонів АТ "Укрпошта" Єгора Косорукова, ці фотографії відомі на весь світ.
"З одного боку це трагічний випуск. А з іншого — ми назвали його "І буде весна", бо віримо — цієї весни хлопці та дівчата, які боронять нашу країну, цієї весни повернуться додому живими, здоровими, неушкодженими та обов’язково з перемогою над окупантами", — каже Косоруков.
Погасити марку Укрпошта запросила морських піхотинців. Військовослужбовець Андрій говорить, вперше бере участь у такому заході.
"Я трохи схвильований. Для мене це історична подія", — сказав військовий.
Тираж блоку "І буде весна" налічує 250 тисяч екземплярів.
Що відомо про марки, які погасили у Херсоні
24 серпня 2023 року у Херсоні відбулось подвійне погашення марки, присвяченої дню Незалежності України "Україна — мати" із зображенням столичного монумента.
17 червня 2023 року у Херсоні погасили перевідний штемпель, присвячений Дню заснування міста "Херсон – місто героїв. Герої – звичайні люди", яка присвячена херсонцям, які пережили окупацію, а зараз переживають обстріли і затоплення.
В День захисту дітей, 1 червня 2023 року, погасили блок марок "Діти перемоги малюють Україну майбутнього". Зображення на марки обирали на конкурсі.
11 листопада 2022 року, у День звільнення міста, Укрпошта запустила марку "Херсон – це Україна!". Це перша поштова марка, яка присвячена місту-герою. Її погасили 9 грудня.
Також у Херсоні презентували та погасили марки до Дня Збройних сил України. Колекція називається "Зброя Перемоги". Це вдячність воїнам за стійкість, міць і відвагу.
15 лютого у Херсоні презентували та погасили поштову марку з серії "Воїни світла. Воїни добра". Її присвятили всім працівникам критичної інфраструктури: енергетикам, зв’язківцям, дорожникам, газовикам, водопостачальникам.
24 лютого 2023 року "Укрпошта" ввела в обіг поштову марку “ПТН ПНХ!”, присвячену річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Марку погасили й у Херсоні.
2 лютого 2024 року у Херсоні відбулося погашення поштової марки. До 30-річчя Укрпошта ввела в обіг поштовий блок "Укрпошта завжди поруч з вами" серії "Героїчні професії". Він присвячений роботі працівників компанії в умовах воєнного часу.
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