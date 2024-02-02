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У Херсоні погасили марку "Укрпошта завжди поруч з вами"
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У Херсоні погасили марку "Укрпошта завжди поруч з вами"

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У Херсоні відбулося погашення поштової марки. До 30-річчя Укрпошта ввела у обіг поштовий блок "Укрпошта завжди поруч з вами" серії "Героїчні професії". Він присвячений роботі працівників компанії в умовах воєнного часу.

Оксана Глажевська працює листоношею в одному з найнебезпечніших мікрорайонів Херсона — на Острові.

"Носимо пенсії по будинках. Багато лежачих людей, які не можуть піти в магазин, ми їм товар носимо. Просять заплатити "комуналку". І газетки приносимо. Нічого не можуть зробити самі, навіть заплатити комунальні. Ми тут платимо, все їм робимо", — говорить листоноша.

Херсон марка Укрпошта
Працівники Укрпошти погасили марку, Херсон, 2 лютого 2024 року. Фото: Суспільне Херсон

Марка присвячена Укрпошті, офіційно введена в обіг разом із конвертом. Один екземпляр передадуть в краєзнавчий музей, говорить начальниця відділення Укрпошти Тетяна Питомець.

"Ми їдемо в дуже важкі села. Не буду називати які. Ми туди їдемо і люди дуже вдячні, що ми привозимо і пенсію, і товар, і посилочки. Вони чекають. Кожного разу, як ми приїжджаємо, нас всі чекають. Нам звичайно страшно, але ми ніколи цього не показуємо", — сказала начальниця відділення.

Херсон марка Укрпошта
Блок марок "Укрпошта завжди поруч з вами", Херсон, 2 лютого 2024 року. Фото: Суспільне Херсон

На презентацію нового поштового блоку запросили усіх працівників одного з херсонських пересувних відділень.

"Всі герої, всі молодці. Але саме цей екіпаж найчастіше надає послуги під регулярними обстрілами, тому вони уособлюють у собі всі наші пересувні відділення. Також сьогодні була запрошена наша листоноша, яка обслуговує Острів. Цей район також регулярно потерпає. Вона в собі уособлює всіх наших листонош, які працюють майже на передовій. Не тільки Херсона й області, а й всіх тих регіонів нашої України, де йдуть бойові дії", — сказав директор Херсонського регіону АТ "Укрпошта" Єгор Косоруков.

Херсон марка Укрпошта
Люди зібралися на погашення марки, присвяченої 30-річчю Укрпошти, Херсон, 2 лютого 2024 року. Фото: Суспільне Херсон

За його словами, на поштовому блоці зображена машина пересувного відділення Укрпошти.

"Ця автівка, яка зображена на нашій святковій листівці — реальна, ви маєте змогу її побачити. Це саме вона. Я особисто цим автотранспортом користуюся разом з водієм. В тому числі намагаємося регулярно підтримувати наших співробітників — відвідуємо наші відділення, спілкуємося з ними. Як можемо, так і підтримуємо їх моральний стан, тому що дійсно робота нелегка", — говорить Косоруков.

Поштовий блок складається з двох марок – "Укрпошта доставляє" та "ЗСУ перемагають". Тираж — 200 000 тисяч.

Що відомо про марки, які погасили у Херсоні

24 серпня 2023 року у Херсоні відбулось подвійне погашення марки, присвяченої дню Незалежності України "Україна — мати" із зображенням столичного монумента.

17 червня 2023 року у Херсоні погасили перевідний штемпель, присвячений Дню заснування міста "Херсон – місто героїв. Герої – звичайні люди", яка присвячена херсонцям, які пережили окупацію, а зараз переживають обстріли і затоплення.

В День захисту дітей, 1 червня 2023 року, погасили блок марок "Діти перемоги малюють Україну майбутнього". Зображення на марки обирали на конкурсі.

11 листопада 2022 року, у День звільнення міста, Укрпошта запустила марку "Херсон – це Україна!". Це перша поштова марка, яка присвячена місту-герою. Її погасили 9 грудня.

Також у Херсоні презентували та погасили марки до Дня Збройних сил України. Колекція називається "Зброя Перемоги". Це вдячність воїнам за стійкість, міць і відвагу.

15 лютого у Херсоні презентували та погасили поштову марку з серії "Воїни світла. Воїни добра". Її присвятили всім працівникам критичної інфраструктури: енергетикам, зв’язківцям, дорожникам, газовикам, водопостачальникам.

24-го лютого, "Укрпошта" ввела в обіг поштову марку “ПТН ПНХ!”, присвячену річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Марку погасили й у Херсоні.

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