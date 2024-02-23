У Польщі на залізниці невідомі висипали український ріпак із трьох зерновозів

У Польщі на залізничному пункті пропуску "Дорогуськ" зранку 23 лютого невідомі висипали ріпак в трьох зерновозів, що прямували з України до Німеччини. Посольство України в Польщі надіслало офіційну ноту до польських органів влади та вимагає знайти і притягнути винних до відповідальності, а також не допустити подібних інцидентів у майбутньому.

Про це незаконне втручання в роботу залізничного транспорту повідомляють Мінвідновлення та “Укрзалізниця”.

Зазначається, що зранку невідомі особи на станції Дорогуськ відкрили люки двох зерновозів колії 1435 мм та висипали ріпак, що прямував до Німеччини. Цей вантаж, як і інша аграрна продукція, їхав транзитом через територію Польщі. “Укрзалізниця” готує відповідне звернення про інцидент до правоохоронних органів Польщі.

“Непокарані злочини завжди повертаються. Чи то військова агресія, чи то пошкоджене зерно. Злочинці мають бути знайдені і покарані негайно, щоб у інших не було спокуси їх повторити”, — наголосив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Українське посольство надіслало офіційну ноту до польських органів влади

Посольство України в Польщі невідкладно надіслало офіційну ноту до польських органів влади та вимагає знайти і притягнути винних до відповідальності, а також не допустити подібних інцидентів у майбутньому.

Про це повідомив Посол України в Польщі Василь Зварич.

“Знову на польській залізниці вчинено правопорушення щодо українського збіжжя, яке після проходження митного контролю прямувало через територію Польщі транзитом до Німеччини. Сьогодні вранці на залізничній станції в Дорогуську зловмисники відкрили люки двох зерновозів з України, з яких на колію висипано ріпак. Безкарність є неприйнятною”, — написав Зварич.

Посол додав, що злочинці, які зневажають і нищать чуже майно, повинні постати перед законом. Правова держава, якою є Польща, повинна діяти в таких випадках рішуче і безкомпромісно, наголосив український дипломат.

Раніше, 20 лютого, на вантажній станції "Медика" польські протестувальники відкрили люк двох українських вантажних вагонів, у яких було зерно. В "Укрзалізниці" назвали втручання в роботу залізниці неприпустимим.

11 лютого перед пунктом пропуску "Ягодин — Дорогуськ" польські фермери висипали зерно з кількох українських фур.

За попередніми даними поліції, учасники акції протесту на кордоні зірвали митні пломби з трьох вантажівок, які їхали з України у Литву, в результаті чого зерно частково висипалося на дорогу.

На псування українського зерна на кордоні відреагувало посольство України у Польщі. Засудив дії польських фермерів також міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і засудив дії польських фермерів.

Що відомо про блокування польсько-українського кордону

У Польщі фермери 9 лютого розпочали загальнонаціональний страйк. Акція протесту триватиме щонайменше до 10 березня.

Під час перемовин в Міністерстві сільського господарства президент Національної ради сільськогосподарських палат Віктор Шмулевич заявив, що всі фермери згодні з трьома основними вимогами: вони не хочуть впровадження Green Deal, імпорту сільськогосподарської продукції з України та вимагають підтримки тваринництва.

Станом на ранок 10 лютого польські фермери блокували роботу трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною: "Ягодин-Дорогуськ", "Рава-Руська-Гребенне" та "Шегині — Медика". Цього ж дня, об 11:30, завершився протест перед пунктом пропуску "Шегині-Медика". Рух вантажівок відновлений.

12 лютого польські фермери розпочали акції протесту на пунктах пропуску "Долгобичув-Угринів", "Зосін-Устилуг". Протестувальники блокують там рух вантажівок. Також повторно заблокували ПП "Медика-Шегині".

15 лютого біля міжнародного пункту пропуску "Ягодин — Дорогуськ" розпочалася акція протесту українських перевізників, які зібралися у відповідь на дії польських фермерів і затримують рух ваговозів із польською реєстрацією. 20 лютого, українські перевізникирозпочали мирну акцію біля ПП "Рава-Руська-Гребенне", "Краківець-Корчова" та "Шегині-Медика".

Цього ж дня на низці пунктів пропуску польські фермери посилили блокаду. Поблизу ПП "Медика-Шегині" протестувальники перекрили залізницю. А крім того розсипали збіжжя з вантажного вагона на колії.