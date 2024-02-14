Ціна за бездіяльність Палати представників Конгресу США щодо підтримки України зростає щодня як для українців, так і для інтересів національної безпеки Сполучених Штатів.

Про це заявив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.

Він зазначив, що Сенат зробив важливий крок для просування ключових інтересів національної безпеки США, ухваливши переважною більшістю голосів Додаткову угоду про національну безпеку.

"Цей двопартійний законопроєкт дозволить США разом з нашими союзниками і партнерами продовжувати підтримувати народ України, який щодня бореться за свою свободу і незалежність. Він надасть Ізраїлю все необхідне для захисту від терористів ХАМАС та інших терористичних загроз, а також допоможе посилити ізраїльську ППО", — сказав представник Білого дому.

Салліван додав, що таким чином, Ізраїль буде готовий протистояти загрозам з боку Ірану і підтримуваних Іраном груп бойовиків, таких як Хезболла.

"Він забезпечить ресурсами наші війська на Близькому Сході, які зазнають нападів з боку підтримуваних Іраном бойовиків, продовжуючи важливу місію з розгрому ІДІЛ, а також наші сили, які захищають міжнародну торгівлю в Червоному морі від постійних нападів хуситів", — сказав він.

Представник Білого дому зазначив, що законопроєкт забезпечить життєво важливу гуманітарну допомогу "для вразливих людей, які постраждали від конфліктів по всьому світу, включаючи мільйони українців, які були змушені покинути свої домівки внаслідок жорстокого вторгнення Росії".

"Сюди входять конфлікти в Судані та Нагірному Карабаху, і ця підтримка також включає задоволення нагальних потреб понад 2 мільйонів невинних палестинських цивільних осіб у Газі, переважна більшість з яких не має жодного відношення до ХАМАСу", — сказав Салліван.

Він нагадав, що президент США Джо Байден вчора подякував широкій двопартійній коаліції сенаторів, які об'єдналися для просування законопроєкту, і закликав спікера Джонсона швидко винести документ на голосування в Палаті представників.

"Як сказав президент, ми не можемо дозволити собі більше чекати. Кожен день коштує життя народу України та інтересам національної безпеки США. Ставки стають все вищими. Ціна бездіяльності також зростає з кожним днем, особливо в Україні. Ми все частіше отримуємо повідомлення про те, що українські війська обмежують постачання боєприпасів на фронті, або навіть про те, що у них закінчуються боєприпаси на передовій. Російські війська продовжують атакувати як на землі, так і з повітря, намагаючись виснажити українську ППО, над розбудовою якої ми так інтенсивно працювали протягом останніх двох років. Тому наші союзники уважно стежать за цим. Наші супротивники уважно за цим спостерігають", — сказав Салліван.

Що відомо про законопроєкт стосовно допомоги Україні

13 лютого Сенат Сполучених Штатів схвалив законопроєкт про міжнародну допомогу на суму 95,3 мільярда доларів, який включає фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню.

Документ передбачає понад 60 мільярдів доларів Україні, 14 мільярдів — Ізраїлю і 4,83 мільярда — підтримки партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, й стримування агресії з боку Китаю.

Він також надасть 9,15 мільярда доларів гуманітарної допомоги цивільним у Газі та на Західному березі, в Україні й інших зонах конфлікту у світі.

Для остаточного схвалення за законопроєкт повинна проголосувати Палата представників, а потім документ має підписати президент США Джо Байден.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон хоче особистої зустрічі із президентом Джо Байденом, перш ніж продовжити будь-які дії з надання додаткового пакета допомоги Україні та Ізраїлю.