НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Байден не має сумніву, що законопроєкт про допомогу Україні пройде голосування, якщо його негайно поставити у Палаті
Джо БайденСШАДОПОМОГАВторгнення Росії в УкраїнуПодіїСвітПолітикаВійна

Байден не має сумніву, що законопроєкт про допомогу Україні пройде голосування, якщо його негайно поставити у Палаті

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Байден не має сумніву, що законопроєкт про допомогу Україні пройде голосування, якщо його негайно поставити у Палаті
Фото: AP/Stephanie Scarbrough

Президент США Джо Байден переконаний, що схвалений Сенатом законопроєкт стосовно міжнародної допомоги, який включає фінансування підтримки України, буде підтриманий Палатою представників, якщо спікер Майк Джонсон негайно поставить документ на голосування.

Про це глава Білого дому повідомив під час екстреного звернення.

"Немає жодних сумнівів: якщо законопроєкт Сенату винести на розгляд Палати представників — він пройде. І спікер про це знає. Я закликаю спікера Джонсона дозволити всім конгресменам висловитися, проголосувати, щоб меншість не заблокувала цей крок", — зазначив Байден.

За словами президента США, це "критично важлива річ", оскільки "надає необхідну важливу допомогу Україні для того, аби опиратися жорстокому вторгненню Путіна".

"Потрібно, щоб всі знали — Америці можна довіряти, на Америку можна покладатися. Ми захищаємо союзників, не схиляємось ні перед ким. Давайте тоді зробимо цей крок. І пам'ятайте, що США об'єднали 50 держав у коаліцію на підтримку України. Ми об'єднали НАТО. Ми не можемо відступити", — наголосив глава Білого дому.

Байден підкреслив, що Путін сьогодні відкрито сподівається на те, що Вашингтон не підтримає союзників та партнерів.

"Як я сказав, ставки в цій війні більші, ніж Україна. Якщо ми не зупинимо Путіна, він не обмежиться Україною. Тоді витрати для американців зростуть. Республіканці, які думають, що вони не понесуть відповідальності, якщо не проголосують, повинен сказати — історія дивиться за цим. І провал у допомозі Україні ніколи не забудуть", — додав президент.

Раніше глава Білого дому привітав ухвалення Сенатом законопроєкту щодо міжнародної підтримки, який включає фінансування допомоги Україні.

Що відомо про законопроєкт стосовно допомоги Україні

13 лютого Сенат Сполучених Штатів схвалив законопроєкт про міжнародну допомогу на суму 95,3 мільярда доларів, який включає фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню.

Документ передбачає понад 60 мільярдів доларів Україні, 14 мільярдів — Ізраїлю і 4,83 мільярда — підтримки партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, й стримування агресії з боку Китаю.

Він також надасть 9,15 мільярда доларів гуманітарної допомоги цивільним у Газі та на Західному березі, в Україні й інших зонах конфлікту в світі.

Для остаточного схвалення за законопроєкт повинна проголосувати Палата представників, а потім документ має підписати президент США Джо Байден.

Топ дня
Сенат США підтримав законопроєкт з допомогою Україні
У США заявили про "серйозну загрозу нацбезпеці" з боку РФ, результати 19-го засідання "Рамштайн". 722 день війни. Онлайн Оновлюється
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання &quot;Рамштайну&quot;
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання "Рамштайну"
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
удари по великому бурлуку с-300
РФ вдарила ракетами по Великому Бурлуку на Харківщині: є поранені та загиблі Доповнено
Канада
Канада виділить $44 млн на обороннy допомогу України

Вибір редакції
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич у Міжнародному суді ООН, 2 лютого 2024
"Рішення зазвичай половинчасті". Що вирішив Міжнародний суд ООН у справі про геноцид за позовом України проти РФ
Дізнайтесь більше
Байден, США
Джо Байден заявив, що Дональд Трамп підбиває Путіна атакувати НАТО
Вибори президента США: Байден проводитиме кампанію у TikTok, попри заборону
Вибори президента США: Байден проводитиме кампанію у TikTok, попри заборону
Байден
"Корисний лакей Путіна": Байден про погрози Трампа союзникам по НАТО
Байден, заява, звернення
Джо Байден виступив з незапланованим зверненням з Білого дому
На початок