Президент США Джо Байден переконаний, що схвалений Сенатом законопроєкт стосовно міжнародної допомоги, який включає фінансування підтримки України, буде підтриманий Палатою представників, якщо спікер Майк Джонсон негайно поставить документ на голосування.

Про це глава Білого дому повідомив під час екстреного звернення.

"Немає жодних сумнівів: якщо законопроєкт Сенату винести на розгляд Палати представників — він пройде. І спікер про це знає. Я закликаю спікера Джонсона дозволити всім конгресменам висловитися, проголосувати, щоб меншість не заблокувала цей крок", — зазначив Байден.

За словами президента США, це "критично важлива річ", оскільки "надає необхідну важливу допомогу Україні для того, аби опиратися жорстокому вторгненню Путіна".

"Потрібно, щоб всі знали — Америці можна довіряти, на Америку можна покладатися. Ми захищаємо союзників, не схиляємось ні перед ким. Давайте тоді зробимо цей крок. І пам'ятайте, що США об'єднали 50 держав у коаліцію на підтримку України. Ми об'єднали НАТО. Ми не можемо відступити", — наголосив глава Білого дому.

Байден підкреслив, що Путін сьогодні відкрито сподівається на те, що Вашингтон не підтримає союзників та партнерів.

"Як я сказав, ставки в цій війні більші, ніж Україна. Якщо ми не зупинимо Путіна, він не обмежиться Україною. Тоді витрати для американців зростуть. Республіканці, які думають, що вони не понесуть відповідальності, якщо не проголосують, повинен сказати — історія дивиться за цим. І провал у допомозі Україні ніколи не забудуть", — додав президент.

Раніше глава Білого дому привітав ухвалення Сенатом законопроєкту щодо міжнародної підтримки, який включає фінансування допомоги Україні.

Що відомо про законопроєкт стосовно допомоги Україні

13 лютого Сенат Сполучених Штатів схвалив законопроєкт про міжнародну допомогу на суму 95,3 мільярда доларів, який включає фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню.

Документ передбачає понад 60 мільярдів доларів Україні, 14 мільярдів — Ізраїлю і 4,83 мільярда — підтримки партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, й стримування агресії з боку Китаю.

Він також надасть 9,15 мільярда доларів гуманітарної допомоги цивільним у Газі та на Західному березі, в Україні й інших зонах конфлікту в світі.

Для остаточного схвалення за законопроєкт повинна проголосувати Палата представників, а потім документ має підписати президент США Джо Байден.