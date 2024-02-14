Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон закликав законодавців США схвалити пакет допомоги Україні, оскільки "це питання глобальної безпеки".

Про це він сказав виступаючи в середу в Софії разом із прем’єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим, повідомляє Bloomberg.

За словами Кемерона, "немає нічого важливішого", ніж підтримка України перед обличчям російської агресії.

"Британія представила свій пакет підтримки на наступний рік, Євросоюз представив свій пакет на наступний рік, і я закликаю членів Конгресу Сполучених Штатів, які розглядатимуть це сьогодні, проголосувати за їхній пакет. Це надзвичайно важливо для американської безпеки. Весь світ спостерігатиме за тим, що відбувається в Конгресі", — сказав британський прем'єр.

Що відомо про законопроєкт стосовно допомоги Україні

13 лютого Сенат Сполучених Штатів схвалив законопроєкт про міжнародну допомогу на суму 95,3 мільярда доларів, який включає фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню.

Документ передбачає понад 60 мільярдів доларів Україні, 14 мільярдів — Ізраїлю і 4,83 мільярда — підтримки партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, й стримування агресії з боку Китаю.

Він також надасть 9,15 мільярда доларів гуманітарної допомоги цивільним у Газі та на Західному березі, в Україні й інших зонах конфлікту у світі.

Для остаточного схвалення за законопроєкт повинна проголосувати Палата представників, а потім документ має підписати президент США Джо Байден.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон хоче особистої зустрічі із президентом Джо Байденом, перш ніж продовжити будь-які дії з надання додаткового пакета допомоги Україні та Ізраїлю.