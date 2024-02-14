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Спікер Джонсон просить про особисту зустріч з Байденом для обговорення допомоги Україні та Ізраїлю
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Спікер Джонсон просить про особисту зустріч з Байденом для обговорення допомоги Україні та Ізраїлю

ЗМІ
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США
Спікер Палати представників Майк Джонсон. Фото: AP/J. Scott Applewhite

Спікер Палати представників Сполучених Штатів Майк Джонсон хоче особистої зустрічі із президентом Джо Байденом, перш ніж продовжити будь-які дії з надання додаткового пакета допомоги Україні та Ізраїлю.

Про це повідомляє NBC News, посилаючись на співрозмовника, близького до Джонсона.

За його словами, Джонсон та його колеги просили про зустріч з Байденом через високопосадовців Білого дому вже кілька разів за останні два місяці після поїздки спікера до кордону США із Мексикою в Ігл-Пасс, штат Техас.

Останній запит на зустріч із президентом надійшов трохи більше як тиждень тому, за кілька днів до того, як Сенат ухвалив двопартійний пакет законів про національну безпеку вартістю у 95 мільярдів доларів. Як пише видання, прохання Джонсона про зустріч не обов'язково стосувалася версії Сенату щодо додаткової допомоги, а, ймовірно, загального шляху просування законодавчої ініціативи.

Водночас лідер більшості в Палаті представників, республіканець Стів Скаліз стверджує, що Байден "відмовляється" зустрічатись з Джонсоном.

"Зрештою, вони обидва могли б дійти згоди, яка може стати законом. І все ж президент відмовляється навіть зустрічатися. Тож Байден не може сказати, що він серйозно ставиться до України чи кордону, коли він відмовляється зустрітися зі спікером, щоб вони могли дійти згоди з цього питання", — сказав Скаліз

Представник Білого дому вказав, що адміністрація президента відзначила непослідовність Джонсона щодо кордону та заявила, що йому "потрібно завершити переговори, які він веде сам з собою" й припинити відкладати потреби нацбезпеки США в "ім'я політики"

Менше ніж місяць тому, Байден зустрічався з Джонсоном разом з іншими лідерами Конгресу, щоб обговорити двопартійну імміграційну угоду, яка розблокувала б допомогу Україні. Тоді Джонсон назвав цю зустріч "продуктивною".

Що відомо про законопроєкт стосовно допомоги Україні

13 лютого Сенат Сполучених Штатів схвалив законопроєкт про міжнародну допомогу на суму 95,3 мільярда доларів, який включає фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню.

Документ передбачає понад 60 мільярдів доларів Україні, 14 мільярдів — Ізраїлю і 4,83 мільярда — підтримки партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, й стримування агресії з боку Китаю.

Він також надасть 9,15 мільярда доларів гуманітарної допомоги цивільним у Газі та на Західному березі, в Україні й інших зонах конфлікту у світі.

Для остаточного схвалення за законопроєкт повинна проголосувати Палата представників, а потім документ має підписати президент США Джо Байден.

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