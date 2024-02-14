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Внаслідок учорашніх російських обстрілів Херсона поранений ще один чоловік
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Внаслідок учорашніх російських обстрілів Херсона поранений ще один чоловік

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Херсон, обстріли, атака РФ
Знищений російськими обстрілами дах у будинку, Херсон, лютий 2024 року. Фото: Суспільне Херсон

Херсонець, який зранку 13 лютого 2024 року отримав поранення під час обстрілу Корабельного району міста, сьогодні звернувся до медиків.

Про це 14 лютого у Telegram повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

За його даними, 42-річного чоловіка поранено під час атаки армії РФ по Корабельному району Херсона 13 лютого 2024 року о 8.30.

"Лікарі діагностували у чоловіка мінно-вибухову травму. Зараз його дообстежують у лікарні", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про обстріли Херсонщини 13 лютого 2024 року

Вночі російські війська атакували Львове на Херсонщині. Загинула місцева жителька.

Російська армія атакувала житлові квартали Херсона. Пошкоджений тролейбус. Поранені двоє жінок.

Російські військові обстріляли село Михайлівка на Херсонщині, поранені двоє людей.

Раніше в ОВА повідомили, що російські військові скинули з безпілотника вибухівку на село Гаврилівка. Поранені двоє людей.

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