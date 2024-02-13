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Армія РФ з безпілотника атакувала Гаврилівку на Херсонщині: є поранені
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Армія РФ з безпілотника атакувала Гаврилівку на Херсонщині: є поранені

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Херсонщина, обстріли, пошкоджений будинок
Херсонщина, пошкоджений обстрілами РФ приватний будинок, 13 лютого 2024 рік. Ілюстративне фото: поліція Херсонської області/Telegram

Російські військові 13 лютого 2024 року скинули з безпілотника вибухівку на село Гаврилівка Херсонської області. Поранені двоє людей.

Про це повідомляє обласна військова адміністрація в Telegram.

Снаряди РФ влучили у подвір'я поблизу одного з будинків. Поранені двоє людей: жінка 71 року та 36-річний чоловік. Їх ушпиталили, йдеться у повідомленні.

Як повідомили в обласній прокуратурі, це сталось близько 13:30. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження про порушення окупаційними військами законів та звичаїв війни.

Раніше в ОВА повідомили, що російська армія атакувала житлові квартали Херсона. Пошкоджений тролейбус. Поранена жінка, їй надають допомогу.

Також відомо, що вночі 13 лютого 2024 року російські війська атакували Львове на Херсонщині. Загинула місцева жителька.

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