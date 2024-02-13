Армія РФ з безпілотника атакувала Гаврилівку на Херсонщині: є поранені

Російські військові 13 лютого 2024 року скинули з безпілотника вибухівку на село Гаврилівка Херсонської області. Поранені двоє людей.

Про це повідомляє обласна військова адміністрація в Telegram.

Снаряди РФ влучили у подвір'я поблизу одного з будинків. Поранені двоє людей: жінка 71 року та 36-річний чоловік. Їх ушпиталили, йдеться у повідомленні.

Як повідомили в обласній прокуратурі, це сталось близько 13:30. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження про порушення окупаційними військами законів та звичаїв війни.

Раніше в ОВА повідомили, що російська армія атакувала житлові квартали Херсона. Пошкоджений тролейбус. Поранена жінка, їй надають допомогу.

Також відомо, що вночі 13 лютого 2024 року російські війська атакували Львове на Херсонщині. Загинула місцева жителька.

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