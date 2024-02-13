Військові РФ обстріляли Михайлівку на Херсонщині: поранені двоє людей

Російські військові 13 лютого 2024 року обстріляли село Михайлівка на Херсонщині, поранені двоє людей.

Про це повідомили в Telegram обласної військової адміністрації.

За даними ОВА, на момент атаки 52-річна жінка та 48-річний чоловік перебували на подвірʼї. З вибуховими травмами та уламковими пораненнями, їх доправили до лікарні.

Пізніше обласна прокуратура повідомила, що російська армія обстріляла села о 16:30. Поранений чоловік перебуває у тяжкому стані. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження про порушення армією РФ законів та звичаїв війни.

Раніше в ОВА повідомили, що російські військові скинули з безпілотника вибухівку на село Гаврилівка. Поранені двоє людей.

Підписуйтеся на новини Суспільне Херсон у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube.