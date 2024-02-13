Війська РФ атакували Херсон. Є поранені

Російська армія 13 лютого 2024 року атакувала житлові квартали Херсона. Пошкоджений тролейбус. Поранені двоє жінок.

Про це у Telegram повідомила Херсонська ОВА.

За її даними, внаслідок обстрілу Херсона 60-річна жінка отримала легкі поранення. У неї – вибухова травма та уламкове поранення руки.

Як повідомив у Telegram начальник МВА Роман Мрочко, на момент атаки РФ херсонка перебувала на вулиці. Їй надається необхідна меддопомога.

Також внаслідок чергового російського обстрілу Херсона у середмісті пошкоджений тролейбус. Поранених серед пасажирів та працівників немає, повідомив Роман Мрочко.

За даними Херсонської обласної прокуратури, внаслідок обстрілу середмістя Херсона пошкоджені заклад охорони здоров'я та зупинка маршрутного транспорту. Відомо про одну постраждалу, яку доставили у лікарню.

Пізніше керівник Херсонської МВА Роман Мрочко повідомив, що у Херсоні внаслідок денної атаки РФ відомо про двох поранених жінок. Одна травмована перебувала у сквері поблизу медзакладу, інша — у кіоску на зупинці громадського транспорту.

Вночі 13 лютого 2024 року російські війська атакували Львове на Херсонщині. Загинула місцева жителька.

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