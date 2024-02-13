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Внаслідок нічних обстрілів Львового на Херсонщині загинула жінка
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Внаслідок нічних обстрілів Львового на Херсонщині загинула жінка

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Внаслідок нічних обстрілів Львового на Херсонщині загинула жінка
Фото: Поліція Херсонської області/Telegram

Вночі 13 лютого 2024 року російські війська атакували Львове на Херсонщині. Загинула місцева жителька.

Про це у Telegram повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

Російські окупанти близько першої години ночі 13 лютого 2024 року обстріляли Львове на Херсонщині.

"На подвірʼї власної оселі травми, несумісні з життям, отримала 83-річна жінка", — повідомив Прокудін.

За даними Херсонської обласної прокуратури, внаслідок атаки РФ Львового пошкоджені житлові будинки. З-під завалів одного з них вранці рятувальники дістали тіло 83-річної місцевої жительки.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Що відомо про обстріли Херсонщини 12 лютого

Російські війська упродовж доби з різних видів озброєння випустили по території Херсонської області 215 снарядів, по Херсону — 25. Загалом військові РФ 33 рази обстріляли Херсонщину.

Протиповітряна оборона Україн у ніч на 13 лютого збила 16 із 23 "шахедів" російської армії у межах Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.

За даними Генштабу ЗСУ, протягом доби російські військові з артилерії обстріляли Херсон, Антонівку та Понятівку. Завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Крупиця, Кринки та Берислав. Під атакою з РСЗВ опинились Львове, Тягинка, Іванівка та Кринки.

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