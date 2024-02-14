Україна не заперечує проти додаткових перевірок у Польщі українського зерна, що іде транзитом в інші країни.

Про це міністр аграрної політики Микола Сольський сказав в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

"Це невелика проблема. Нехай наші колеги перевіряють. Ми перевірок не боїмося", — прокоментував міністр заяви польської сторони.

Як розповів Сольський, через Польщу експортується невеликий обсяг зерна. За його словами, 90% українських фермерів вже декілька місяців поспіль віддають перевагу експорту через так звані "зернові коридори".

Міністр розповів, що Україна веде постійні переговори з Польщею на різних рівнях щодо ситуації з перевезенням зерна.

"Ми намагаємось допомагати нашим партнерам вирішити це питання. При цьому рішуче засуджуємо провокації, які ми бачили на кордон", — сказав Сольський.

Раніше заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак заявив, що влада хоче посилити контроль над українським зерном, яке транзитом потрапляє у державу.

Колодзейчак попередив щодо перевірок всього зерна, кожної партії, яка йде через польську територію як на сухопутному кордоні, так і в портах.

Заступник міністра зазначив, що особисто планує лобіювати це правило і не має наміру співпрацювати з тими, хто виступить проти нововведення.

9 лютого польські фермери розпочали страйк на пунктах пропуску "Медика-Шегині", "Гребенне-Рава-Руська" та "Дорогуськ-Ягодин".

Перед пунктом пропуску "Ягодин-Дорогуськ" 11 лютого польські фермери висипали зерно з декількох українських фур.

Напередодні стало відомо, що польські фермери мають намір у вівторок, 20 лютого, заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною.

Станом на ранок 14 лютого у п’яти заблокованих польськими фермерами пунктах пропуску на кордоні із Польщею перебуває 1300 вантажівок, які очікують на перетин кордону у бік України. Найбільше вантажівок навпроти ПП "Ягодин" та "Рава-Руська".