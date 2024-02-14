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У заблокованих пунктах пропуску на перетин кордону очікують 1300 вантажівок – ДПСУ
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У заблокованих пунктах пропуску на перетин кордону очікують 1300 вантажівок – ДПСУ

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У заблокованих пунктах пропуску на перетин кордону очікують 1300 вантажівок – ДПСУ
Вантажівки у пункті пропуску "Шегині-Медика", 12 лютого. Фото: Суспільне Львів

Станом на ранок 14 лютого у п’яти заблокованих польськими фермерами пунктах пропуску на кордоні із Польщею перебуває 1300 вантажівок, які очікують на перетин кордону у бік України. Найбільше вантажівок навпроти ПП "Ягодин" та "Рава-Руська".

Про це в ефірі "Суспільне Спротив" повідомив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко.

Заблокованими залишаються 5 напрямків — це "Ягодин", "Рава-Руська", "Шегині", "Устилуг" та "Угринів". 13 лютого польські фермери годину блокували рух транспорту у напрямку пункту пропуску "Краківець".

"Їхні дії тривали протягом години. Надалі вони припинили блокувати рух для вантажних транспортних засобів, тому фактично, як і раніше – п'ять напрямків, де ускладнений рух для вантажних транспортних засобів", – каже Демченко.

Станом на ранок біля пункту пропуску "Краківець" у черзі на в’їзд в Україну понад 1100 вантажівок.

"Звісно, що при такій інтенсивності руху — інтенсивності руху майже немає. До прикладу, напрямок ПП "Ягодин" у звичайні дні, коли рух відбувається адекватно, то за добу кордон перетинає 1200-1400 вантажівок в обох напрямках. Минула доба — це 146 вантажних транспортних засобів, 14 з яких — у бік Польщі, а решта — у бік України", – повідомив Андрій Демченко.

Також, за словами речника ДПСУ, суттєво менше вантажівок перетнули кордон у напрямку пункту пропуску "Рава-Руська". У напрямку ПП "Шегині" за минулу добу перетнуло кордон 72 вантажівки — усі в бік України.

Що відомо про блокування польсько-українського кордону

6 листопада, близько 14:00 за українським часом, польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорогуськ" та "Рава-Руська-Гребенне".

Асоціація "Укравтопром" із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію України зазначила, що причина страйків — надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.

23 листопада до страйків на кордоні долучилися польські фермери, які протестують на пункті пропуску "Шегині — Медика".

Польські перевізники 11 грудня припинили страйк на пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ". Митниця запрацювала у звичному режимі, пропуск вантажівок відновили в обидва боки.

Того ж дня перед пунктом пропуску польська вантажівка знову заблокувала рух. Після попередження від польських правоохоронців фуру прибрали.

З 15:00 години 18 грудня польські перевізники знову заблокували рух вантажівок на міжнародному пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ".

З 6 січня у Польщі відновили рух вантажівок дорогою до прикордонного пункту пропуску "Медика – Шегині".

9 лютого польські фермери розпочали страйк на пунктах пропуску "Медика-Шегині", "Гребенне-Рава-Руська" та "Дорогуськ-Ягодин". 10 лютого пункт пропуску "Медика-Шегині" — розблокували.

12 лютого польські фермери відновили блокування пункту пропуску "Медика-Шегині", а також заблокували пункти пропуску "Долгобичув-Угринів" та "Зосін-Устилуг".

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