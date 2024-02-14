Армія РФ двічі в ніч на 14 лютого обстріляла Селидове Донецької області. Під час першого обстрілу пошкоджений п'ятиповерховий житловий будинок, під час другого — лікарня. Внаслідок обох атак є поранені, серед них — діти.

Про перший обстріл у Telegram повідомив очільник обласної військової адміністрації Філашкін.

Військові РФ ударили по місту близько 23:30, написав він. Станом на 01:30 відомо було про чотирьох поранених, двоє з них

"Серед поранених — двоє дітей 2016 і 2007 років народження, вони отримують всю необхідну медичну допомогу. З-під завалів вдалося врятувати одного пораненого. Є ймовірність, що під руїнами знаходяться ще 4 людини", — йдеться у повідомленні Філашкіна.

За його даними, від удару війська РФ 12 квартир в одному з під'їздів 5-поверхівки зруйновані повністю. Рятувальна операція триває.

Обстріл лікарні у Селидовому 14 лютого

Оновлено о 04:50.

Близько 01:00 14 лютого війська РФ завдали ще один удар по місту Селидове, повідомив начальник адміністрації. Ударом пошкоджений один з корпусів лікарні.

Заграва пожежі над лікарнею у Селидовому, 14 лютого. Фото: Вадим Філашкін/Telegram

"Вночі ворог знову вгатив по цивільній інфраструктурі — цього разу мішенню став один із корпусів лікарні у Селидовому. Поранено одна людину. Імовірно, під завалами перебувають 3 людини, у тому числі дитина", — написав о Філашкін.

Він додав, що на місці проводять пошукові роботи, гасять пожежу на площі 60 квадратних метрів.

Близько 100 пацієнтів Селидівської лікарні, евакуюють до лікарень Покровська і Мирнограда, уточнив очільник адміністрації.

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