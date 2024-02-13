Протягом минулої доби, 13 лютого 2024 року, російські військові 37 разів обстріляли Херсонську область з різного виду озброєння.

Про це в Telegram повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Російські війська протягом доби 37 разів обстріляли Херсонщину, випустили 164 снаряди. Поцілили у житлові квартали населених пунктів області, медичні установи та навчальний заклад у Херсоні.

Одна людина загинула, ще шість — дістали поранення, йдеться у повідомленні.

Як повідомила у марафоні "Суспільне. Спротив" керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони та охорони півдня Наталія Гуменюк, війська РФ не припиняють використовувати керовані авіабомби.

"Якщо їх не було минулої доби, позаминулу добу військові РФ спромоглися на п'ять випусків авіабомб. Вони обстрілюють з далекобійного озброєння, яке можуть собі дозволити після того, як ми відпрацювали по їх позиціях і максимально відкинули їх. До прикладу мінометні обстріли Херсону вже загрожують. Але вишукують позиції, з яких застосовують, в тому числі і мінометне озброєння по інших населених пунктах", — сказала Гуменюк.

Також додала, що армія РФ обстрілює артилерією, в тому числі РСЗВ. Максимально намагається застосовувати FPV-дрони, в тому числі дрони інших модифікацій, які скидають осколкові боєприпаси.

Що відомо про обстріли Херсонщини 13 лютого 2024 року

Вночі російські війська атакували Львове на Херсонщині. Загинула місцева жителька.

Російська армія атакувала житлові квартали Херсона. Пошкоджений тролейбус. Поранені двоє жінок.

Російські військові обстріляли село Михайлівка на Херсонщині, поранені двоє людей.

Раніше в ОВА повідомили, що російські військові скинули з безпілотника вибухівку на село Гаврилівка. Поранені двоє людей.

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