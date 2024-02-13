Росіяни запустили дезінформацію про нібито втрати Сил оборони України під Селидовим у Донецькій області.
Про це в Telegram повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
"Це російська інформаційно-психологічна операція (ІПСО). Таким чином противник відвертає увагу від своїх щоденних колосальних втрат на Таврійському напрямку. Вони лише за добу 12 лютого втратили 645 бійців, а з 5 лютого до 11 лютого армія РФ втратила 2947 своїх військових", — написав Тарнавський.
Що відомо про обстріл селища Цукуріне Покровського району
- Населений пункт Цукуріне російські військові обстріляли з РСЗВ "Ураган" 13 лютого близько 10:40. Внаслідок цього пошкоджені два багатоквартирних двоповерхових житлових будинки та легковий автомобіль. Травмованих та загиблих немає.
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