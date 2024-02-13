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Тарнавський спростував заяви росіян щодо втрат Сил оборони під Селидовим на Донеччині
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Тарнавський спростував заяви росіян щодо втрат Сил оборони під Селидовим на Донеччині

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Росіяни запустили дезінформацію про нібито втрати Сил оборони України під Селидовим у Донецькій області.

Про це в Telegram повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Це російська інформаційно-психологічна операція (ІПСО). Таким чином противник відвертає увагу від своїх щоденних колосальних втрат на Таврійському напрямку. Вони лише за добу 12 лютого втратили 645 бійців, а з 5 лютого до 11 лютого армія РФ втратила 2947 своїх військових", — написав Тарнавський.

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