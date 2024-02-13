Армія РФ обстріляла Селидівську громаду на Донеччині

Сьогодні, 13 лютого, російські війська завдали удару по Цукуриному Селидівської громади Донецької області. У селищі пошкоджені будинки та електромережі.

Про це повідомила Селидівська МВА.

"Сьогодні близько 10:40 з РСЗВ "Ураган" ворог завдав ударів по території Цукуриного. У результаті атаки пошкоджені два двоповерхових житлових будинки, легковий автомобіль і лінія електромереж", — йдеться у повідомленні.

Загиблих або поранених внаслідок обстрілу немає, зазначили в Селидівській МВА.

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