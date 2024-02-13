США звернулися у суд за дозволом для продажу супер’яхти Amadea вартістю 300 мільйонів доларів, яка належить підсанкційному російському мільярдерові Сулейману Керімову. Утримання 106-метрового судна обходиться у 600 тисяч доларів на місяць.

Про це повідомляє Bloomberg.

Ця щомісячна оплата включає 360 тисяч йде на оплату роботи екіпажу, 75 тисяч на паливо і 165 тисяч на технічне обслуговування, вивезення сміття, харчування та інші витрати. На думку уряду, ці витрати "далеко не скромні" і громадяни не повинні їх оплачувати поки суд розглядає питання про конфіскацію судна.

Ця суперечка є результатом діяльності робочої групи Мін'юсту, яка займається активами, зокрема яхтами, літаками та предметами розкішною нерухомістю багатих росіян, які потрапили під санкції у зв’язку з війною в Україні.

Водночас суд має вирішити, кому насправді належить розкішна яхта.

США стверджують, що Керімов є власником і стверджують, що він порушив санкції, здійснивши платежі, які йшли американським компаніям або проходили через фінансову систему США. Але Едуард Худайнатов, колишній глава "Роснефти", каже, що він фактичний власник човна.

Адвокати Худайнатова, проти якого США не ввели санкції, заявили в заяві, що їхній клієнт відшкодує США вартість утримання Amadea, яка вже становить близько 20 млн доларів, якщо йому її повернуть. Адвокати назвали арешт яхти "незаконним".

США стверджують, що Керімов використовував низку угод із підставними компаніями, щоб приховати своє право власності, але є "бенефіціарним власником" Amadea, тобто здійснює контроль і користується правами власника.

Хоча США відхиляють позов Худайнатова, вони стверджують, що він повинен платити за утримання, поки тягнеться боротьба за конфіскацію. Оскільки Худайнатов не платить, уряд каже, що має право продати Amadea, щоб зупинити "надмірні" витрати.

5 травня 2022 року влада Фіджі за запитом США конфіскувала 348-футову яхту Amadea, що належить російському підсанкційному олігарху Сулейману Керимову.

Хто такий Керімов

Сулейман Керімов — російський підприємець та політик, член Ради Федерації Федеральних Зборів РФ та депутат Держдуми РФ у 1999-2007 роках, власник золотодобувної компанії Полюс. Зараз Керімов знаходиться під санкціями США, Великої Британії та ЄС.

У 2017 році у РФ Керімов отримав медаль ордену “За заслуги перед батьківщиною” з рук президента країни Володимира Путіна. Крім цього, за версією Forbes, Керімов зі статками у 5 млрд доларів посів 226 місце в рейтингу найбагатших людей світу.