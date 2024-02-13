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Система протидії ешелонована: як прикордонники "приземляють" російські БпЛА на Лимано-Куп’янському напрямку
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Система протидії ешелонована: як прикордонники "приземляють" російські БпЛА на Лимано-Куп’янському напрямку

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Система протидії ешелонована: як прикордонники &quot;приземляють&quot; російські БпЛА на Лимано-Куп’янському напрямку
Фото: Сталевий кордон/Facebook

На Лимано-Куп’янському напрямку російська армія за добу завдала майже 700 ударів по прикордонних населених пунктах та по позиціях Сил оборони. Також намагалась уразити українські позиції щонайменше 25 FPV-дронами.

Про це в етері "Суспільне. Спротив" розказав речник загону "Сталевий кордон" Іван Шевцов.

"Ворог активно використовує FPV-дрони. 25 дронів зафіксували, які намагалися уразити наші позиції, — це лише FPV, тобто дрони-"камікадзе". Окрім цього, вони активно використовують і звичайні дрони — Mavic, Autel для ведення розвідки", — розповів речник загону.

Українські військові, за його словами, уражають у повітрі або "приземляють" переважну більшість цих безпілотників завдяки засобам радіоелектронної боротьби, зокрема РЕБ в окопах, та антидроновим рушницям.

"Ми змогли побудувати ешелоновану систему протидії безпілотникам. Тобто на першому ешелоні виявляють такі дрони, а другий і третій (ешелони — ред.) — намагаються їх знищити або "приземлити". Зазвичай вдається саме "приземлити", перепрошити такі дрони і потім ми їх використовуємо в якості бумеранга — дрони летять назад по окупантах", — пояснив речник "Сталевого кордону".

Російські війська намагаються створили щільну лінію протидії українським БпЛА, попри це українські військові завдають ураження.

"Протягом минулої доби поцілили у 64 одиниці техніки, серед яких один танк і один БМП. Окрім важкої техніки, були легкові машини, позашляховики. Зазвичай таку техніку вдається уразити за допомогою артилерії, а також за допомогою FPV-дронів".

Штурми та РФ за добу на Лимано-Куп’янському напрямку

На Куп'янському напрямку Сили оборони відбили дві атаки ворога, на Лиманському — три, навів Шевцов дані Генштабу. Водночас 270 російських військових, за його даними, були вбиті або поранені.

"Від 200 до 300 окупантів щоденно втрачає ворог тільки на Лимано-Куп'янському напрямку. На нашій ділянці зараз "відлига" і активне використання бронетехніки зараз неможливо. Тому переважна більшість штурмів проходить у пішому порядку".

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