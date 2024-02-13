Державне бюро розслідувань має необхідні ухвали щодо арешту майна родини львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, а також екснареченої Романа Гринкевича Софії Морозюк. Художниця має три квартири та земельну ділянку.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян.

"Слідство має всі необхідні ухвали щодо арешту майна родини львівського бізнесмена, тобто ми з вами говоримо про чоловіка, дружину, сина, тещу. Що стосується нареченої-художниці, то також є ухвала на арешт її майна: це дві квартири в Києві, одна в Харкові і земельна ділянка. Окрім того підозру отримали ще троє громадян України, які співпрацювали з львівським бізнесменом. Їхнє майно також під арештом", — каже Тетяна Сапьян.

Тетяна Сапьян зазначила, що усі ухвали на арешт майна вже направили в Мін'юст. Після цього дані про арешт будуть внесені в реєстр:

"Є запитання від журналістів, що в реєстрі немає фактів, що майно арештоване. Для цього треба трішки більше часу і це з'явиться абсолютно офіційно. І ми побачимо, що це земельні ділянки у різних регіонах України: в Київській області, Львівській, Закарпатській, безпосередньо у Львові. Це преміум-класу автівки, які датовані 2022 роком випуску і, звичайно, що самі квартири, які записані і на тещу, так і на дружину, і на сина".

Крім того радниця з комунікацій прокоментувала журналістське розслідування, відповідно до якого дружина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича — Світлана передала під заставу за кредитними угодами квартири, щоб вберегти майно від арешту.

"Є зафіксовані факти спроб оборудок із майном їхнім, але слідчі роблять все можливе для того, щоб максимальна кількість їхніх статків у цьому кримінальному провадженні була під арештом на момент досудового розслідування, а далі буде рішення ухвалювати суд".

У чому підозрюють Ігоря та Романа Гринкевичів

Кілька місяців тому Державне бюро розслідувань порушило кримінальне провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 мільярда гривень, зазначили в пресслужбі відомства.

"Під час слідства було встановлено, що до виконання оборонних замовлень були залучені підконтрольні бізнесмену підприємства, які раніше займались будівництвом та не мали належних виробничих, складських та інших потужностей для виготовлення та зберігання речового майна для потреб Міністерства оборони України. За попередніми оцінками це призвело до збитків бюджету на 1,2 мільярда гривень та відповідно зриву постачання", — наголосили в ДБР.

За результатами слідчих дій правоохоронці виявили повне невиконання 6 контрактів. При цьому щонайменше за 7 договорами підприємства бізнесмена поставили товар на склади військових частин лише у невеликій кількості, але отримали державні кошти за повне виконання зобов'язань. Також ДБР з’ясувало, що 8 договорів виконані із запізненням від 3 до 5 місяців.

"Аналіз зовнішньоекономічних контрактів та митних документів вказаних підприємств виявив факти завищення вартості товарів, поставлених для МОУ. Перевіряється причетність до оборудок колишніх посадовців Міноборони, які не проводили жодних юридичних дій для забезпечення виконання або розірвання договорів", — додали в Бюро.

29 грудня 2023 року у пресслужбі Державного бюро розслідувань повідомили про затримання бізнесмена Ігоря Гринкевича — за словами правоохоронців, той пропонував співробітнику Бюро хабар у розмірі пів мільйона доларів США. Радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян зазначила, що хабар мав посприяти поверненню майна, вилученого у підконтрольних бізнесмену компаній в ході розслідування раніше відкритого провадження.

30 грудня Ігорю Гринкевичу повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внести заставу в розмірі 429 мільйонів 440 тисяч гривень.

9 січня стало відомо, що Львівська обласна рада розірвала меморандум із благодійним фондом HOPE.UA, представником якого є Ігор Гринкевич. Відповідно до меморандуму, благодійний фонд мав відреставрувати приміщення комунального закладу обласної ради у Журавному.

17 січня працівники ДБР повідомили про підозру львівському бізнесмену Ігорю Гринкевичу, його сину та керівникам підконтрольних компаній у створенні та участі у злочинній організації. Наразі усі фігуранти перебувають у СІЗО.

Після цього Міноборони України подало заяву до ДБР про визнання міністерства потерпілою стороною у справі проти компаній, які пов'язані із львівським підприємцем Ігорем Гринкевичем. Також у Міноборони оголосили про розірвання останнього контракту з компанією, пов'язаною з бізнесменом — "Трейд Лайнс Рітейл", яка постачала продукти для ЗСУ.