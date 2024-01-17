Художниця Софія Морозюк розірвала заручини з сином скандального львівського підприємця Романом Гринкевичем. Гроші від продажу подарунків екснареченого дівчина обіцяє передати на ЗСУ.

Про це Софія Морозюк повідомила на сторінці в Instagram.

Цьому передувало повідомлення про підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану, а також участі у злочинній організації, яку оголосили Роману Гринкевичу 17 січня.

"Я залишаюсь Сонею Морозюк. Ми не будемо однією родиною. Я не візьму прізвище Гринкевич. Я не буду з людиною, яка зрадила мою країну. Я вірила. Зараз мені гидко, відчуваю себе обманутою та використаною. Я оберу бути чесною перед собою. І залишусь Сонею Морозюк", — йдеться у дописі дівчини.

Художниця заявила, що за період стосунків отримала від Романа Гринкевича два подарунки: обручку та кольє. Ці речі, за словами Софії Морозюк, вона продасть, а гроші скерує на ЗСУ.

"Всі підозри в тому, що я нібито отримувала ще щось від Романа або членів його родини – квартири, машини, нерухомість, що завгодно – я відкидаю, і готова доводити це в суді і як завгодно. Обіцянка подати декларацію залишається в силі. Дякую всім, хто вірить в мене як в людину з мораллю і принципами", — додала Софія Морозюк.

Що відомо про стосунки Софії Морозюк та Романа Гринкевича

У день затримання Ігоря Гринкевича журналіст Євген Плінський заявив, що Роман Гринкевич заручений із художницею Софією Морозюк, водночас зазначивши, що вона нібито отримувала від нареченого коштовні подарунки, а також звинувативши того у причетності до корупційних оборудок і вкладанні отриманих з них грошей у творчу кар’єру художниці. Дівчина вже відреагувала на скандал у соцмережі Instagram, підтвердивши інформацію про стосунки із Гринкевичем, та заявила: "Якщо звинувачення на адресу Романа, що були вкрадені державні кошти для ЗСУ, виявляться правдою (я не хочу в це вірити) – то ми не зможемо бути разом".

Водночас Морозюк заперечила інформацію про подарунки, наголосивши, що отримала від Романа лише каблучку та кольє.

"Це дорогі подарунки, але вони єдині. Більше нічого не було. Я обережно ставлюся до таких речей, і мені не хотілося виглядати меркантильною в очах Романа. Мої придбання за 2023 рік, про які багато пишуть, це все за власні кошти. Не скажу, що великі придбачння. Це, наприклад, машина 2015 року, з Америки, і вона називається Порш Каєн. Після цих слів деякі люди починають битися в екстазі і малювати в голові, що машина коштує трильйон. Але направду вона коштує 33 тисячі доларів. Відкрийте сайт і подивіться. Все, що я купила, я купила за свої, причому плачу податки", — запевнила художниця.

Софія Морозюк повідомила, що на тлі скандалу готується добровільно подати декларацію.

"Це не так легко, бо справа для мене дуже нова. У нас більшість міністрів декларації не подали. Втім, розберуся і в цьому", — написала дівчина.

Вона також наголосила, що досягла успіху у творчості власними зусиллями, заперечивши спонсорство з боку нареченого. Попри це на тлі скандалу з Ігорем Гринкевичем Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України повідомив про закриття виставкового проєкту Соні Морозюк "Мазня".