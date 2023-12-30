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Львівському бізнесмену, який пропонував хабар працівникові ДБР, обрали запобіжний захід
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Львівському бізнесмену, який пропонував хабар працівникові ДБР, обрали запобіжний захід

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Львівському бізнесмену, який пропонував хабар працівникові ДБР, обрали запобіжний захід
Затримання львівського бізнесмена, який пропонував хабар працівникові ДБР. Фото: пресслужба Державного бюро розслідувань

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід для бізнесмена зі Львова. Чоловік пропонував працівникові Державного бюро розслідувань хабар — 500 тисяч доларів.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Також бізнесмен може внести заставу в розмірі 429 мільйонів 440 тисяч гривень.

Бізнесмена затримали під час спроби дати 500 тисяч доларів США хабаря одному із керівників Головного слідчого управління ДБР. "Хабар пропонувався за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування кримінального провадження", — йдеться в повідомленні.

Кримінальне провадження за оборудки із закупівлею одягу та білизни для військових порушили кілька місяців тому. Компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу вартістю в 1,5 мільярд гривень. Частину цих контрактів компанії не виконали, деякі виконали не в повному обсязі або за завищеними цінами.

За попередніми оцінками, сума збитків може сягати понад 1 мільярд гривень. Досудове розслідування триває.

Бізнесмену повідомили про підозру пропозиції, обіцянки або надання неправомірної вигоди службовій особі й обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті – позбавлення волі на строк до восьми років.

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