Головні новини Рівного та області 13 лютого

На честь Олександра Кулика і Владислава Гудачека: у Рівному відкрили пам'ятний знак загиблим бійцям

Пам'ятний знак загиблим бійцям Сил спеціальних операцій і Олександру Кулику та Владиславу Гудачеку відкрили у Рівному 13 лютого на вулиці, названій їхніми іменами. Вони жили у сусідніх будинках, навчалися в одній школі. Обидва загинули на Донеччині у 2022 році.

Пам'ятний знак Олександру Кулику і Владиславу Гудачеку встановили у мікрорайоні Боярка на вулиці, яку з 2022 назвали на їхню честь. Його поява — ініціатива мам загиблих бійців.

Під час відкриття пам'ятного знака мама Владислава Гудачека Марія зазначила, що він з дитинства мріяв про військову службу:

"Займався плаванням, мав гарні перспективи, але закинув, щоб повністю присвятити себе військовій справі. Він був трохи закритим і я думала, що навіть друзів не має, насправді — їх було багато, дуже любив спілкування, завжди був на позитиві. Казав, що в 20 років став лейтенантом, у 40 — буде генералом. Вірив, що мрії завжди здійснюються і йшов до своєї мети".

Олександру Кулику було 26, він мав освіту економіста. Але замість працювати за фахом — пішов служити за контрактом, розповіла його мама Людмила:

"Він завжди казав: «Захист Батьківщини — це головне, йде епоха воєн й економіка — не на часі. Хто, як не ми, хлопці, маємо захищати державу». А я ще сварилась й питала, скільки можна бути на контракті, уже 30-ка — дівчину б знайшов. Він сміявся на це й казав: «Моя наречена — Україна!». Я так і написала на надгробку віршем: «Вишиванку твою і весільний букет я поклала в твою домовину, бо любив над усе, із малесеньких літ, наречену свою Україну»".

Обидва бійці жили в сусідніх будинках, навчалися в одній школі № 27. Однокласник Владислава Гудачека Станіслав Пехотін зі шкільного життя пригадав:

"Він щодня приносив у школу яблука. Ми сміялися, що постійно їх їсть, а він казав, що зате проживе до ста років. Він добре вчився, хоч був непосидючий, знав добре історію. Дуже добрі про нього спогади".

На відкритті пам'ятника були присутні родичі, знайомі та побратими бійців:

"Вони були лідерами, вели за собою хлопців. Завдяки їм інші хлопці переставали вагатися, ставали впевненішими. Вони загинули в бою, маємо їх пам'ятати, а хлопці, які служать — рівнятись на них".

Владислав Гудачек і Олександр Кулик загинули при виконанні бойового завдання на Донеччині. У Рівному з ними прощалися 30 квітня 2022 року у Рівному.

Олександрові Кулику було 26 років, Владиславу Гудачеку — 21 рік.

В липні 2022 року колишню вулицю Макарова, на якій вони жили, назвали їхніми іменами.