Головні новини Рівного та області 13 лютого

Новини та події Рівного та Рівненської області 13 лютого 2024 року: фото, відео, коментарі, які вдалось зібрати Суспільному.
На честь Олександра Кулика і Владислава Гудачека: у Рівному відкрили пам'ятний знак загиблим бійцям
Пам'ятний знак загиблим бійцям Сил спеціальних операцій і Олександру Кулику та Владиславу Гудачеку відкрили у Рівному 13 лютого на вулиці, названій їхніми іменами. Вони жили у сусідніх будинках, навчалися в одній школі. Обидва загинули на Донеччині у 2022 році.
Пам'ятний знак Олександру Кулику і Владиславу Гудачеку встановили у мікрорайоні Боярка на вулиці, яку з 2022 назвали на їхню честь. Його поява — ініціатива мам загиблих бійців.
Під час відкриття пам'ятного знака мама Владислава Гудачека Марія зазначила, що він з дитинства мріяв про військову службу:
"Займався плаванням, мав гарні перспективи, але закинув, щоб повністю присвятити себе військовій справі. Він був трохи закритим і я думала, що навіть друзів не має, насправді — їх було багато, дуже любив спілкування, завжди був на позитиві. Казав, що в 20 років став лейтенантом, у 40 — буде генералом. Вірив, що мрії завжди здійснюються і йшов до своєї мети".
Олександру Кулику було 26, він мав освіту економіста. Але замість працювати за фахом — пішов служити за контрактом, розповіла його мама Людмила:
"Він завжди казав: «Захист Батьківщини — це головне, йде епоха воєн й економіка — не на часі. Хто, як не ми, хлопці, маємо захищати державу». А я ще сварилась й питала, скільки можна бути на контракті, уже 30-ка — дівчину б знайшов. Він сміявся на це й казав: «Моя наречена — Україна!». Я так і написала на надгробку віршем: «Вишиванку твою і весільний букет я поклала в твою домовину, бо любив над усе, із малесеньких літ, наречену свою Україну»".
Обидва бійці жили в сусідніх будинках, навчалися в одній школі № 27. Однокласник Владислава Гудачека Станіслав Пехотін зі шкільного життя пригадав:
"Він щодня приносив у школу яблука. Ми сміялися, що постійно їх їсть, а він казав, що зате проживе до ста років. Він добре вчився, хоч був непосидючий, знав добре історію. Дуже добрі про нього спогади".
На відкритті пам'ятника були присутні родичі, знайомі та побратими бійців:
"Вони були лідерами, вели за собою хлопців. Завдяки їм інші хлопці переставали вагатися, ставали впевненішими. Вони загинули в бою, маємо їх пам'ятати, а хлопці, які служать — рівнятись на них".
Владислав Гудачек і Олександр Кулик загинули при виконанні бойового завдання на Донеччині. У Рівному з ними прощалися 30 квітня 2022 року у Рівному.
Олександрові Кулику було 26 років, Владиславу Гудачеку — 21 рік.
В липні 2022 року колишню вулицю Макарова, на якій вони жили, назвали їхніми іменами.
На фронті загинули Володимир Бойко та Микола Блищик з Рівненщини
На війні проти РФ загинули двоє військових з Рівненської області — Володимир Бойко зі Здолбунівської громади та Микола Блищик з Володимирецької.
Про це повідомили у Facebook тергромад.
Володимир Бойко
31-річний Володимир Бойко проживав у селі Ільпінь Здолбунівської громади. Загинув на Запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання.
Церемонія поховання відбудеться у четвер, 15 лютого:
- 9:00 — 9:30 – зустріч у Здолбунові. Кортеж рухатиметься за маршрутом: вул. Коперника — Шкільна – вул. Василя Жука — вул. Грушевського – пл. Героїв Майдану;
- 9:30 — 9:45 — прощання громадськості;
- 9:45 — 10:15 — переїзд до місця проведення громадської панахиди за маршрутом: пл. Героїв Майдану – вул. Грушевського — вул. Шевченка – вул. Заводська — пр. Цементників — вул. Кармелюка, 1;
- 10:15 — 10:45 — громадська панахида;
- 10:45 — 11:00 — супровід до будинку за маршрутом: вул. Кармелюка — вул. Старицького — с. Ільпінь, вул. Лесі Українки;
- 11:00 — 11:15 — літія;
- 11:15 — 11:30 — супровід до Свято-Іоанно-Богословського храму за маршрутом: с. Ільпінь, вул. Лесі Українки — вул. Садова;
- 11:30 — 12:00 – відспівування, прощання;
- 12:00 — 13:00 — поховання на кладовищі села Ільпінь.
Микола Блищак
Микола Блищик народився у 1983 році. Проживав у селі Зелене Володимирецької громади.
Де й коли загинув — у повідомленні не зазначили.
Про прибуття кортежу повідомлять додатково.
"Дронів треба тисячі": рівненські волонтери передали 250 БпЛА для Збройних сил
Рівненські волонтери благодійного фонду "Відповідальні українці" 13 лютого передали 250 дронів для ЗСУ, понад дві третини з яких — іменні. Загалом, півтора місяця зібрали понад п'ять мільйонів гривень донатів, долучилися понад двадцять громад.
У Рівному попрощалися з військовим Володимиром Кривоносовим
У Рівному на майдані Незалежності 13 лютого попрощалися із загиблим військовим Володимиром Кривоносовим. 41-річний солдат загинув, виконуючи бойове завдання на Донецькому напрямку.
У Сарнах на Рівненщині виявили сказ у кроля: це перший випадок у районі з початку 2024 року
У Сарнах на Рівненщині підтвердили сказ у домашнього кроля, він вкусив власницю. Це перший випадок хвороби в районі у 2024 році. Протиепізоотична комісія окреслила загрозливу зону, в межах якої вакцинують з 13 лютого безоплатно вакцинуватимуть тварин.
Про це Суспільному розповів начальник Сарненського райуправління ГУ Держпродспоживслужби в Рівненській області Анатолій Титечко.
Домашній кріль вкусив власницю у приватному господарстві на вулиці Соборній, коли та його годувала, й помер. Жінка звернулась до Сарненської районної державної лікарні ветеринарної медицини.
9 лютого в лабораторії у кроля підтвердили сказ:
“В той же день дезинфікували клітку, де проживав цей кролик, вакцинували свійських тварин в господарстві й сусідніх дворах: свиней, кролів, котів, собак", — повідомив Анатолій Титечко.
За рішенням протиепізоотичної комісії при Сарненській РВА встановили карантинні обмеження в зоні зараження. З 13 лютого розпочали безоплатну вакцинацію котів і собак на вулицях Соборній, Березневій, Залізничній і Кривій.
Жінку, яку вкусив кріль, щеплюють від сказу.
Начальник Сарненського райуправління Держпродспоживслужби виявлений у домашнього кроля назвав нетиповим випадком:
“Сказ передається з укусом чи потраплянням слини в рану, тому зазвичай їх переносниками є собаки, коти, ще — частіше лисиці, які можуть контактувати з іншими тваринами. А тут — кріль, який сидів у клітці постійно. До того ж, це фактично центр міста. Тому ми припускаємо, що він заразився від укусу гризуна, найімовірніше миші”.
Анатолій Титечко додав, що це перший випадок сказу в Сарненському районі в 2024 році. У 2023-му підтвердили три, й це був найнижчий показник в області.
"Перечепився і впав": на Рівненщині вантажний потяг наїхав на чоловіка
На Рівненщині на чоловіка, який переходив колії, наїхав вантажний потяг. Машиніст встиг зреагувати — екстрено загальмував. Чоловіка госпіталізували з політравмами.
Про це повідомила пресофіцерка поліції в Рівненській області Катерина Загурська. За її словами, подія сталася вдень 12 лютого на перегоні Здолбунів — Озеряни: "Поліцейські попередньо встановили, що машиніст вантажного потяга побачив невідомого. Той переходив колії, перечепився і впав. Машиніст здійснив екстрене гальмування. Однак, уникнути наїзду не вдалося, 56-річного постраждалого із політравмою, переломами та запахом алкоголю госпіталізували". За фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту в поліції відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до семи років.
На війні загинули військові з Рівненщини — Ярослав Лицевич, Олександр Гершт, Олександр Шнайдер та Назар Наумчук
На війні проти РФ загинули четверо військових з Рівненщини — Ярослав Лицевич із Зарічненської громади, Олександр Гершт з Володимирця, Олександр Шнайдер з Березного та Назар Наумчук з Дубна. Про це повідомили у Facebook тергромад.
28-річний Ярослав Лицевич проживав у селищі Зарічне, народився у селі Дідівка. З лютого 2016 по березень 2019 року чоловік проходив військову службу за контрактом. Він був учасником АТО, служив на посаді водія автомобільного відділення. Чоловіка призвали на військову службу 21 вересня 2022 року. Солдат був водієм кулеметного відділення механізованого батальйону. Військовий загинув 12 лютого поблизу Авдіївки на Донеччині.
Олександр Гершт — 1969 року народження, проживав у Володимирці. Чоловік служив водієм у 101-й окремій бригаді ТрО. Військовий загинув під час виконання бойового завдання.
Олександр Шнайдер — 1991 року народження, проживав у Березному. Військовий помер 9 лютого внаслідок поранень, які отримав у боях на Луганщині.
26-річний дубенчанин Назар Наумчук загинув 10 лютого біля Авдіївки на Донеччині. Прощання з військовим відбудеться 14 лютого о 11:00 на майдані Незалежності у Дубні.
Прогноз погоди на 14 лютого
На Рівненщині 14 лютого синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі — невеликий дощ та мокрий сніг. Вдень — без істотних опадів. Вночі та вранці — місцями слабкий туман. Вітер — північно-західний, 7-12 м/с. Про це інформує обласний центр з гідрометеорології. Температура по області: вночі — від 2º морозу до 3º тепла, вдень — 1-6º тепла. Погода у Рівному: вночі близько 0º, вдень — 4-6º тепла.
Пережив кому та втратив пам'ять: історія військового з Рівненщини Володимира Луцов'ята
Військовослужбовець Володимир Луцов'ят з позивним "Дядя" пережив кому, декілька операцій та часткову втрату пам'яті. У жовтні 2023 року чоловік потрапив під обстріл та отримав травму ноги. Зараз військовий лікується в обласному госпіталі ветеранів війни на Рівненщині. Після одужання він пообіцяв лікарям станцювати польку.
У Рівному для військовослужбовців проводять заняття психологічної підтримки у форматі "рівний — рівному"
У Рівному стартували безкоштовні заняття з психологічної підтримки для військових. Це ініціатива всеукраїнського колцентру #ВАРТОЖИТИ, який заснувала громадська організація "Фонд Яніни Соколової". Під час занять надають професійну психологічну підтримку і допомогу від військових психологів. Основна група вже сформована, але долучитися можуть ще декілька військових.
По це Суспільному розповів учасник бойових дій, психолог лінії психологічної підтримки військових та їхніх близьких всеукраїнського колцентру #ВАРТОЖИТИ Максим Чубик.
Він разом із психологинею Тетяною Луцюк проводять безкоштовні групові заняття з психологічної підтримки для військових у Рівному та Клевані.
Перше заняття у Рівному провели 7 лютого, друге — відбудеться 14 лютого. Зі слів Максима Чубика, основна група вже сформована, однак долучитися до неї можуть ще декілька військових:
"У групу набираємо орієнтовно 10-12 людей — це терапевтична група. Взагалі таких груп дуже мало по Україні, бо мало фахівців по груповій терапії. Формат "рівний — рівному" передбачає, що заняття проводить людина, яка з ними умовно переживала те саме, бачила те саме, і може сказати: «Я вас розумію», бо цивільний не може такого сказати. Тут збираються побратими, люди, які зрозуміють без слів".
На заняттях військові можуть отримати професійну психологічну підтримку і допомогу, психоедукацію, навчитися техніки саморегуляції й релаксації, отримати допомогу в емоційному розвантаженні.
"Приходять військовослужбовці: звільнені, поранені, ті, хто на реабілітації. Формат більше дискусійний. Наприклад, є проблема: погано сплю, сняться кошмари, негаразди в сімейному житті, важко соціалізуватися, відчуття провини. Відповідно, ми на кожній зустрічі пропрацьовуємо одну-дві теми. Терапевт може працювати з кимось індивідуально, потім всі інші дають свій зворотний зв'язок. Можливо, у когось було щось подібне. Наприклад, несправедливість з якою вони зустрічаються, коли повертаються з війни", — розповів Максим Чубик.
Психолог додав, що психологічні заняття відбуваються щотижня, тривають 1,5 години. Курс передбачає десять таких зустрічей.
"Дуже часто військові чоловіки скептично відносяться до психологів, бо вважають, що самі впораються. Досі існують думки «я не слабак», «я не хворий на голову, щоб звертатись до психолога/психотерапевта», «я впораюся сам», «чоловіки не плачуть». Це є великою помилкою, бо вони усе тримають у собі і це може призвести до погіршення стану. Як це не дивно, багато чоловіків приходять, тому що їх про це просять жінки, коли вже доходить до межі розлучення чи стосунки в сім’ї сильно погіршуються. Потім чоловіки задоволені, що прийшли. До цього чоловіки не розуміли, що це їм потрібно", — наголосив військовий психолог.
Максим Чубик зазначив, якщо у військових є труднощі зі сном, безсоння, прояви агресії, панічні атаки та інші симптоми психічних розладів, у тому числі ПТСР, то їм варто звернутися до відповідного спеціаліста — психіатра, психотерапевта, психолога.
"Групова терапія дозволяє військовим отримати допомогу в колі "своїх" людей, які мають подібний досвід. Також дуже позитивним є те, що вони знайомляться з іншими військовими, спілкуються, бо досить часто після звільнення зі служби люди замикаються в собі, уникають контактів з іншими. До нас звертаються люди з апатією, депресією, розладами сну, втратою сенсу життя, сімейними проблеми, складнощами з ресоціалізацією та інше", — розповів психолог.
Він додав, що під час занять військові самі пропонують та обирають теми, які хочуть обговорити та пропрацювати:
"У кожного свої запити та часто вони спільні для більшості учасників групи. Минулого разу обговорювали тему алкоголю і тривоги. Це було актуально для групи, була цікава дискусія, учасники ділилися своїм власним досвідом у цих темах, а я і Тетяна підібрали їм техніки для роботи з цими темами. Якщо військові якісь теми не хочуть обговорювати, вони не обговорюють — у нас діє правило "стоп".
Щоб долучитися до занять потрібно зателефонувати за номером: 063-863-98-00, 097-999-03-45. Окрім групових занять, отримати консультації військові можуть телефоном у колцентрі психологічної підтримки #ВАРТОЖИТИ за номером 5522, з понеділка по п‘ятницю з 11:00 до 19:00.