На фронті загинули Володимир Бойко та Микола Блищик з Рівненщини

На війні проти РФ загинули двоє військових з Рівненської області — Володимир Бойко зі Здолбунівської громади та Микола Блищик з Володимирецької.

Про це повідомили у Facebook тергромад.

Володимир Бойко

31-річний Володимир Бойко проживав у селі Ільпінь Здолбунівської громади. Загинув на Запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання.

Церемонія поховання відбудеться у четвер, 15 лютого:

9:00 — 9:30 – зустріч у Здолбунові. Кортеж рухатиметься за маршрутом: вул. Коперника — Шкільна – вул. Василя Жука — вул. Грушевського – пл. Героїв Майдану;

9:30 — 9:45 — прощання громадськості;

9:45 — 10:15 — переїзд до місця проведення громадської панахиди за маршрутом: пл. Героїв Майдану – вул. Грушевського — вул. Шевченка – вул. Заводська — пр. Цементників — вул. Кармелюка, 1;

10:15 — 10:45 — громадська панахида;

10:45 — 11:00 — супровід до будинку за маршрутом: вул. Кармелюка — вул. Старицького — с. Ільпінь, вул. Лесі Українки;

11:00 — 11:15 — літія;

11:15 — 11:30 — супровід до Свято-Іоанно-Богословського храму за маршрутом: с. Ільпінь, вул. Лесі Українки — вул. Садова;

11:30 — 12:00 – відспівування, прощання;

12:00 — 13:00 — поховання на кладовищі села Ільпінь.

Микола Блищак

Микола Блищик народився у 1983 році. Проживав у селі Зелене Володимирецької громади.

Де й коли загинув — у повідомленні не зазначили.

Про прибуття кортежу повідомлять додатково.

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