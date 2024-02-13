НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На фронті загинули Володимир Бойко та Микола Блищик з Рівненщини
Вторгнення Росії в УкраїнуРегіони

На фронті загинули Володимир Бойко та Микола Блищик з Рівненщини

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
На фронті загинули військові Володимир Бойко та Микола Блищик з Рівненщини
Фото з Facebook тергромад

На війні проти РФ загинули двоє військових з Рівненської області — Володимир Бойко зі Здолбунівської громади та Микола Блищик з Володимирецької.

Про це повідомили у Facebook тергромад.

Володимир Бойко

31-річний Володимир Бойко проживав у селі Ільпінь Здолбунівської громади. Загинув на Запорізькому напрямку під час виконання бойового завдання.

Церемонія поховання відбудеться у четвер, 15 лютого:

  • 9:00 — 9:30 – зустріч у Здолбунові. Кортеж рухатиметься за маршрутом: вул. Коперника — Шкільна – вул. Василя Жука — вул. Грушевського – пл. Героїв Майдану;
  • 9:30 — 9:45 — прощання громадськості;
  • 9:45 — 10:15 — переїзд до місця проведення громадської панахиди за маршрутом: пл. Героїв Майдану – вул. Грушевського — вул. Шевченка – вул. Заводська — пр. Цементників — вул. Кармелюка, 1;
  • 10:15 — 10:45 — громадська панахида;
  • 10:45 — 11:00 — супровід до будинку за маршрутом: вул. Кармелюка — вул. Старицького — с. Ільпінь, вул. Лесі Українки;
  • 11:00 — 11:15 — літія;
  • 11:15 — 11:30 — супровід до Свято-Іоанно-Богословського храму за маршрутом: с. Ільпінь, вул. Лесі Українки — вул. Садова;
  • 11:30 — 12:00 – відспівування, прощання;
  • 12:00 — 13:00 — поховання на кладовищі села Ільпінь.

Микола Блищак

Микола Блищик народився у 1983 році. Проживав у селі Зелене Володимирецької громади.

Де й коли загинув — у повідомленні не зазначили.

Про прибуття кортежу повідомлять додатково.

Суспільне Рівне в Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook

Топ дня
Сенат США підтримав законопроєкт з допомогою Україні
У США заявили про "серйозну загрозу нацбезпеці" з боку РФ, результати 19-го засідання "Рамштайн". 722 день війни. Онлайн Оновлюється
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання &quot;Рамштайну&quot;
ППО, дрони та F-16: у Міноборони підбили підсумки 19-го засідання "Рамштайну"
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
Порошенко заявив, що йому заборонили їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. У ВРУ прокоментували — що відомо
удари по великому бурлуку с-300
РФ вдарила ракетами по Великому Бурлуку на Харківщині: є поранені та загиблі Доповнено
Канада
Канада виділить $44 млн на обороннy допомогу України

Вибір редакції
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич у Міжнародному суді ООН, 2 лютого 2024
"Рішення зазвичай половинчасті". Що вирішив Міжнародний суд ООН у справі про геноцид за позовом України проти РФ
Дізнайтесь більше
НАТО, військові навчання, Україна
La Pais: НАТО планує відкрити новий навчальний центр ЗСУ
Трамп, стіл переговорів
Bloomberg: Трамп буде домагатися переговорів між Україною та Росією у разі переобрання
Курська область, удар по нафтобазі
У Курській області РФ горить нафтобаза
Мобілізація, Малюська
Мін'юст хоче мобілізувати засуджених на рівні з іншими
На початок