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"Дронів треба тисячі": рівненські волонтери передали 250 БпЛА для Збройних сил
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"Дронів треба тисячі": рівненські волонтери передали 250 БпЛА для Збройних сил

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Рівненські волонтери благодійного фонду "Відповідальні українці" 13 лютого передали 250 дронів для ЗСУ, понад дві третини з яких — іменні. Загалом, півтора місяця зібрали понад п'ять мільйонів гривень донатів, долучилися понад двадцять громад.

Голова благодійного фонду "Відповідальні українці" Юрій Дюг розповів, що безпілотники п'яти видів з комплектуваннями до них — для понад десяти підрозділів, які нині воюють на передовій:

"Ці всі дрони можуть використати за декілька днів. Тож їх треба тисячі. Є дрони-камікадзе, які працюють по техніці, є дрони-бомбери, які працюють по піхоті. Напрямки — від Куп'янська до Василівки, Роботиного".

"Дронів треба тисячі": рівненські волонтери передали 250 БпЛА для Збройних сил
Фото: Суспільне Рівне

Мінімальна відстань, на яку долітають дрони — 7 км, максимальна — 15. Також вони здатні переносити від одного до 2,5 кілограмів вибухівки, додав Юрій Дюг.

дрони
Фото: Суспільне Рівне

Вартість одного приладу в середньому — 18 тисяч гривень, зазначила співзасновниця фонду Тамара Салімова:

"За півтора місяця — грудень і пів січня, зібрали 5,1 мільйона. Це були іменні, різдвяні дрони. Є просто фізичні особи, які здавали кошти, багато долучилося бізнесу. В цій партії 2/3 — це суто іменні дрони. Дронів помсти, напевно, десь біля 15-20. До збору на іменний дрон, дрон помсти, долучилися понад 20 громад. Кількість людей, які брали в цьому участь — тисячі".

дрони
Фото: Суспільне Рівне

Нині благодійний фонд "Відповідальні українці" продовжує збір "Мільйони на дрони". Наступну партію безпілотних літальних апаратів, куплених за донати, планують передати в березні, додав Юрій Дюг.

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